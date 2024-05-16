21檔債券ETF挾降息飛起來　00937B除息前爆11萬張大量奪成交王

▲資金轉向債券ETF。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

21檔債券ETF將在明（17）日除息，當中有4檔月配ETF今日成交量偏大，群益ESG投等債20+（00937B）上午十點半交易量衝破11萬張居上市成交量榜首、國泰10Y+金融債（00933B）、中信高評級公司債（00772B）和中信優先金融債（00773B）本周交投也持續升溫。

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▲5月17日除息債券ETF。（圖／ETtoday製）

不止月配型債券ETF看俏，17檔季配型ETF也在除息前同步表態，包括00679B、00795B、00761B等今日表現也相當活躍，00679B盤中亦有超過5萬張大量，想卡位降息商機的投資人值得留意。

財富管理專家表示，隨著市場期待後續降息，加上債券ETF在收益分配上亦屬穩定，故自去年下半年起，吸引投資人搶進卡位，以期掌握未來降息帶來的資本利得空間，也順勢建立穩健收益來源。

另一方面，隨月配型債券ETF檔數增加，也提供投資人讓資金運用更為靈活的管道，其中又以00937B群益ESG投等債20+人氣最旺，無論是規模或受益人數的增長狀況，今年來都居所有債券ETF之冠，加上其上市以來配息金額穩定，連續四次的金額都一樣為0.084元，市場交投也相當熱絡，近5日平均成交量近13.25萬張，高居債券ETF之冠。

專家進一步指出，推測00937B之所以能聚集如此高人氣的理由有三，一為產品設計訴求符合市場所需，成分券為鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，也兼顧資產品質，且布局長天期債券也有望受惠於後續降息契機；二為15元發行，入手門檻相對友善；三為上市以來配息金額穩定一致，讓投資人資金運用規劃上也相對不易受到影響。

另外三檔月配債券ETF近日成交狀況亦不俗，00933B近五日均量為2.9萬張、00772B為近7790張、00773B為近2794張，在整體債券ETF中都屬前段班，也可窺見投資大眾對於月配型債券ETF的接受程度有所提升。其他如00679B、00795B兩檔也將在17日除息的長天期美債ETF近日同樣也交投活絡，顯見天期越長的債券ETF，在現階段降息預期的驅動下，持續獲市場關注。