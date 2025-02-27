北市客外溢林口買房通勤　在地帶路購屋熱區：公車比機捷好用

▲對於住在林口的北市通勤族來說，公車比機捷還方便。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

許多北市客外溢到林口買房。在地房仲觀察，林口新市鎮中段的家樂福商圈、後段的中山路周邊房市夯，除了房價較A9站親民，生活機能也不差。有趣的是，他觀察當地北市通勤族，使用公車的比例比機捷還多，因此也不一定需要住到A9站旁。

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永慶不動產林口A9呈冠加盟店東蕭志偉表示，北市房價高得嚇人，不少年輕的購屋族外溢到林口買房，占林口買盤約6成左右，「除了房價因素，客戶們也是看上了林口街廓寬敞的新環境，以及生活機能、產業建設發展逐步到位，此外還有雙語學區加持，尤其是康橋。」

北市客外溢到林口，買房怎麼選？蕭志偉指出，目前林口新市鎮可分為前中後三段，前段最靠近機場捷運A9站，但房價也最高，第一線觀察區域交易狀況，比較夯的區塊是中段的家樂福商圈、後段的中山路周邊。

蕭志偉進一步說明：「先撇除開車族不說，對於需依靠大眾運輸工具的北市通勤族來說，公車的效益比機捷還好，實務上搭公車的人也比搭捷運的人更多，捷運需到台北車站、三重站轉車，而公車除了班次多、路線也多，可直接抵達市政府、圓山、板橋等區。」

正因如此，讓不少北市通勤族傾向購入，房價相對親民的林口新市鎮中後段，不需距離A9站太近。蕭志偉補充，中後段生活機能不輸前段，全聯、家樂福等日常採買無虞，街邊早餐、中餐、晚餐的選擇性也多，另外理髮廳、寵物美容院、診所等等也應有盡有。

▲林口新市鎮中段的家樂福商圈、後段的中山路周邊房市指名度高。（圖／永慶提供）

房價方面，蕭志偉指出，林口新市鎮以2、3房為主力交易產品。首先2房部分，屋齡1~8年社區成交總價落在1800~2200萬元、10~20年約1500~1800萬元、20年以上則在1500萬元左右。3房部分可分為小3房、大3房，前者屋齡1~8年社區成交總價2400~2700萬元、10~20年為2000~2500萬元，而大3房則落在2900~3500萬元區間。

最後談到去年919打炒房的影響，蕭志偉觀察，目前林口一些屋齡較舊的小型社區、華廈，主要因為屋主有換屋需求，因此在價格方面可能會做一些下修，「但整體而言，林口屋主們的口袋深、對未來的期待值高，成交價沒有下跌現象，只是變得『比較好溝通』，比較有機會以貼近實價登錄的價格成交，不像過去房市暢旺時，不斷地快速疊價。」

▲蕭志偉表示，林口屋主們的口袋深、對未來的期待值高，成交價沒有下跌現象。（圖／永慶提供）

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