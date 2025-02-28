美對中國制裁沒用！　輝達承認「華為競爭加劇」

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）財報會議意外揭露「競爭對手華為」評價，首度坦言即使在美國總統川普出手對中國制裁，也擋不住華為競爭加劇的事實。

《CNBC》報導，在本周公告的文件中，NVIDIA 將華為列為其當前的競爭對手之一，這是連續第2年將其列入名單，並在美國政府祭出管制手、關稅制裁等策略後，仍以「競爭加劇」形容現況。

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NVIDIA指出，有4大業務會遭遇華為競爭，包括晶片、雲服務、計算處理和網路產品。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳坦言，華為與其他公司「都非常積極且非常具有競爭力」。

自 2019 年以來，美國限制華為獲取來自美國供應商的技術，從先進的 5G 晶片到 Google 的 Android 操作系統。

據國家媒體報導，華為 2024 年的收入超過 8600 億元人民幣（1182.7 億美元），比 2023 年增長了 22%，是自 2016 年 32% 增長以來的最快增長，根據 CNBC 對公開數據的計算。華為通常在三月發布其年度報告。

該公司的收入在 2020 年幾乎沒有增長，並在 2021 年暴跌近 29%。其消費者部門受到重創，即使在 2023 年收入同比增長 17% 至 2515 億元人民幣，也只是其 2020 年高峰期的一半多一點。

這家電信公司在 2023 年開始在智能手機市場復甦，推出了其 Mate 60 Pro 在中國。評論表明該設備提供了與 5G 相關的下載速度——這要歸功於一款先進的半導體晶片。

僅一年多後，華為推出了 Mate 70 智能手機系列，該系列使用了該公司首個完全自主開發的操作系統 HarmonyOS NEXT。