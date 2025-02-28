2.295%超低利！45歲前最高可貸1,200萬的青創貸款一次看懂



▲超低利!青創貸款一次看懂（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

青年創業貸款已成為越來越多年輕創業者實現夢想的重要資金來源。其低利率、高額度和相對簡便的申請程序，吸引了眾多年輕創業者的關注和申請。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集整理了青年創業貸款的懶人包，期待這些資訊能幫助更多年輕創業者在實現夢想的路上少踩坑、多成功。

近年來，政府積極鼓勵青年創業，透過「青年創業及啟動金貸款」方案，為18至45歲的年輕創業者提供低利率融資選擇。該方案針對成立未滿5年的事業，提供最高1,200萬元的貸款額度，利率僅為郵局定儲加0.575%機動計息，以截稿時間來看，利率約為2.295%，遠低於一般信貸平均6%的利率。

申請資格與條件

．申請人須為18至45歲

．事業必須成立未滿5年

．須完成至少20小時的創業相關課程或取得2學分的創業課程證明

．必須已完成公司設立或營利事業登記（籌備中的事業尚不符合申請資格）

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貸款額度與用途分類

貸款額度依用途分為三類：

1. 準備金及開辦費用：完成公司登記後8個月內申請，最高可貸200萬元

2. 週轉性支出：營業所需的流動資金，最高可貸400萬元

3. 資本性支出：購置廠房、設備等固定資產，最高可貸1,200萬元

貸款期限彈性調整

根據資金用途，貸款期限也有所不同：

．準備金及週轉性支出：最長6年，含1年寬限期

．資本性支出(廠房及設施)：最長15年，含3年寬限期

．資本性支出(機器設備)：最長7年，含2年寬限期

寬限期內僅需償還利息，期滿後可選擇本金攤還或本息平均攤還方式。承貸銀行可視個案需要調整期限與償還方式。

申請流程與審核要點

申請流程包括：提出申請、銀行審核、提供擔保或申請信保、對保簽約及最終撥款。

申請時需準備的文件包括：

．創業貸款計畫書（貸款金額低於100萬元可免）

．負責人身分證明文件

．事業設立登記證明

．創業輔導課程證明

．相關切結書及銀行指定文件

銀行審核主要依據「5P原則」

1. People(借款人)：評估經營能力及信用狀況

2. Purpose(資金用途)：貸款計畫合理性

3. Payment(還款來源)：營收盈餘是否足以償還

4. Protection(債權保障)：擔保品及保證人評估

5. Perspective(前景展望)：事業競爭力及成長潛力

擔保品與信用保證

若無法提供擔保品，可申請中小企業信用保證基金擔保。100萬元以下貸款的保證成數可達100%，但需繳交約0.3%至1.3%的信用保證手續費。

承辦銀行

全台共有20家金融機構承辦青年創業貸款：

1. 臺灣中小企業銀行（專責銀行）

2. 臺灣銀行

3. 土地銀行

4. 合作金庫

5. 第一銀行

6. 華南銀行

7. 彰化銀行

8. 上海銀行

9. 高雄銀行

10. 兆豐銀行

11. 全國農業金庫

12. 台中銀行

13. 瑞興銀行

14. 聯邦銀行

15. 永豐商業銀行

16. 玉山銀行

17. 日盛銀行

18. 嘉義市第三信用合作社

19. 花蓮第二信用合作社

20. 金門縣信用合作社

▲青年創業貸款重點整理（圖／不管啦！給我錢）



主持人強尼提醒，雖然青年創業貸款提供了相當優惠的條件，但創業者仍需謹慎評估自身財務能力。貸款機構在撥款後仍會進行資金使用情況的後續追蹤，創業者不可任意挪用或借新還舊。

創業不僅需要資金支持，更需要創業者具備決策力、執行力和應變能力。青年創業貸款方案為年輕創業家提供了重要的資金後盾，但成功的關鍵仍在於創業者如何有效利用這筆資金，實現商業願景。

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