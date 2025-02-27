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10檔債券ETF人氣升高　一表看懂投資人心頭好

▲美金,美元,usd,us dollars。（圖／路透）

▲非投等債具有低存續期優勢。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

根據集保中心公布的2月21日最新一周債券ETF受益人增加757人，整體人數來到2106731人。統計資料顯示，101檔債券ETF中近一周受益人增加的有40檔，進一步觀察本周增加最多前十檔中，前兩檔都是非投等債，市場法人表示，聯準會放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期明顯降溫，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

▲▼ 群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

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群益投信ETF研究團隊表示，降息循環週期，資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也讓債券的投資契機浮現，面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，佈局非投等債ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

關鍵字： 債券ETF非投等債投資契機聯準會市場避險

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