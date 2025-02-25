幸運中今彩539頭獎　「全賠光」還欠百萬債！3年後下場曝

▲有網友好奇，頭獎真的有人中嗎？（示意圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

威力彩頭獎20.07億昨晚一注獨得，獎落新北市樹林區「金發野彩券行」，然而日前大樂透1億元在18日開出，獎落雲林縣斗六市的「大發財電腦彩券行」。就有網友好奇，從來沒聽說中頭獎得主現身，好奇真的有人中獎嗎？貼文釣出網友留言，「我媽中過今彩539，三年內全部還給台彩，然後還欠錢」。

有網友在Dcard發文，大樂透自開獎以來已有二十多年，但從未有任何頭獎得主公開現身，這讓他對真實性產生懷疑，「現在大YT時代，照理應該會有炫富的出來拍，也會有不怕人家知道的人吧，怎麼可能一個現身的人都沒有，難道頭獎都假的？」

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貼文曝光，一名中過頭獎的網友留言，「我家，我媽中過今彩539（認真的），從此相信自己會再中一次中的錢，三年內全部還給台彩，然後還欠錢，欠的錢還希望小孩幫她還，房子沒買，也沒做生意，三年內賠光，還欠上百萬債務」。

她也透露，記得爸媽當初說，扣稅之後實際拿到的錢不到700萬，「我實在搞不懂怎麼在三年內賠光，還能欠上百萬的？問長輩，他也只會說『我是養你來管我的喔？』『年輕人不懂啦！』，所以人家說，賭博做莊的永遠不會輸，賭贏的，想贏更多，賭輸的不甘心，更會賭」。

▲有網友感嘆，通常3年內就會花完了。（示意圖／記者施怡妏攝）



還有網友指出，「我家我爸中過，但老實說，我寧願他沒中過，總之就是夜夜笙歌的日子，用在酒肉兄弟的錢比親生子女的我們還多，而在沒有規劃也毫無節制三餐大魚大肉的揮霍下，大概兩個月不到就花完了，然後就恢復到門可羅雀的生活，可笑的是有時候還要來找我借錢應急」。

其他網友則留言，「我媽之前出國玩（跟團），遇到一個住高雄的，威力彩中2億，他說他每期都會買200元」、「因為頭獎出事的，在法院判決書出現過很多次，頭獎確實存在，只是不會告訴你而已」、「我奶奶當年中過好像是大家樂還什麼的，我老家就是那筆獎金買下來的，難怪我出生後從來沒看過奶奶工作，但他好像不缺錢花的樣子」。