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228連假出勤工資一次看　這天上班拿雙倍薪

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

228和平紀念日共有3天連假，但不少勞工仍需要出勤，依勞基法規定，2／28和平紀念日為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，若徵得勞工同意在當天出勤，工資應依法加倍發給；若適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

勞動部說明，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，228會形成3天連假。假設月薪為新台幣36,000元的勞工，推算平日每小時工資額為150元、出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下。

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一、2／28（五）休假日
依勞基法第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算為150元×8小時＝1,200元，也就是說出勤8小時以內，雇主除了原本薪資外，再加給1倍工資；超過8小時則要依規定給付加班費。

二、3／1（六）休息日
依勞基法第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計給加班費，試算150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元。

三、3／2（日）例假
非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。至雇主如係因天災、事變或突發事件，依勞基法第40條規定，使勞工於例假出勤工作者，工資應加倍發給，並應於事後補假休息，試算為150元×8小時＝1,200元。

勞動部強調，和平紀念日連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

關鍵字： 228連假勞動部出勤工資勞工權益勞基法

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