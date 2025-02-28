輝達市值跌破3兆美元　彭博：未能讓投資人驚艷所致

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳資料照。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

人工智慧（AI）火車頭輝達（NVIDIA）財報揭曉，雖然營收高於市場預期，但外媒《彭博社》卻認為公司表現未能讓投資人驚艷，導致財報公告後股價下跌，輝達美股周四收跌近8.5%，創1個月來單日最大跌幅，市值同時失守3兆美元大關，退至2.94兆美元，美股中僅蘋果電腦獨留市值3兆美元俱樂部。

NVIDIA周四以每股120.15美元作收，單日市值蒸發2730億美元，降至2.49兆美元。《CNBC》指出，NVIDIA今年以來已跌逾10%，與2023年和2024年經歷了驚人的增長相比，市場憂心後繼無力。

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不過，輝達仍是美國市值第2高的企業，僅次於蘋果、領先微軟。

外電報導指出，目前正處於「AI行業不穩定期」，NVIDIA今年來的下跌原因來自於出口管制、關稅利空、數據中心運營商減少支出、中國初創公司 DeepSeek 也引發了對廉價開發聊天機器人的擔憂，要再交出「轟動市場」的成績單更顯困難。

彭博社引述Edward Jones 分析師 Logan Purk 在報告中表示「輝達展望略微令人失望」，但 Blackwell 晶片的早期銷售應該有助於緩解投資者對之前生產延遲報告的擔憂。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳則在對外說明文件上指出，公司在第四季度從 Blackwell 獲得了110億美元的收入，為公司歷史上「最快的產品增長」、「對 Blackwell 的需求令人驚訝」。

不過，NVIDIA公司財年第四季度的銷售額超過了分析師的預期，但這是自2023年2月以來最小的超預期幅度。