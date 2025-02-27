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涉竊取前公司營業祕密　三顧前董座楊智惠遭起訴

▲▼前三顧公司董事長楊智惠。（圖／資料照）

▲前三顧公司董事長楊智惠。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

有「生技界美魔女」之稱的三顧股份有限公司前董事長楊智惠，遭爆涉嫌在2022年任職時，指示部屬先將公司的研發資料備份交給她後，再與部屬先後帶槍投靠到競爭對手超基因公司；楊智惠還涉嫌把應保密的研究案內容，交給她指導的研究生撰寫博士論文，觸犯《營業祕密法》等5項罪名，台北地檢署27日偵查終結，以竊取營業祕密等罪起訴楊智惠及其他兩名部屬。

據了解，楊智惠年約48歲，高雄醫大藥學博士，曾獲國光發明獎章、傑出青年獎章、十大傑出女青年，而且外型亮眼，在生醫界有「美魔女」之稱；但人紅是非多，她於前年3月間，被媒體直擊和北醫附醫時任院長暨超基因公司時任監察人邱仲峯到宜蘭礁溪某酒店泡湯；不倫案事件爆發後，超基因公司召開股東臨時會，以邱仲峯涉有爭議行為，不適任監察人和恐影響公司治理為由，解任監察人邱仲峯，但楊智惠本人當時卻沒事。

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三顧公司指控楊智惠在公司任職期間涉嫌竊取及洩漏三顧公司營業祕密，其後跳槽到競爭對手超基因公司；2023年6月9日楊智惠自日本返國時，在機場被調查官直接帶走偵訊；楊智惠指控調查官拘提程序不合法，被法官當庭裁定當庭釋放。

超基因公司在楊智惠被拘提後曾發表聲明稱，該公司早就設置臍帶血及幹細胞等儲存庫，握有上游幹細胞庫，三顧是使用末端已分化完畢的軟骨細胞及纖維母細胞，不具分化或再生能力，投資的樂迦再生也沒有細胞庫，超基因技術遠高過他們，強調沒有竊取三顧營業祕密的必要。

楊智惠被調查局拘提獲釋後，指控遭前台北市調處中正站組長劉錦勳性騷擾，調查局先將劉錦勳調任並進行行政調查；但經過調查，調查局認為，楊智惠事前並不知搜索資訊，劉錦勳搜索當天人未在現場，沒具體事證認定劉通風報信及性騷擾，認定性騷擾不成立。

關鍵字： 三顧超基因

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