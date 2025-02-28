ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

伺服器需求有撐　去年第四季DRAM產業營收季增9.9%

▲南韓三星電子，三星，samsung 。（圖／記者高兆麟攝）

▲Samsung記憶體營收季增5.1%（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新調查，2024年第四季全球DRAM產業營收突破280億美元，較前一季成長9.9%；由於server DDR5的合約價上漲，加上HBM集中出貨，前三大業者營收皆持續季增。平均銷售單價方面，多數應用的合約價皆反轉下跌，唯美系CSP增加採購大容量server DDR5，成為支撐server DRAM價格續漲的主因。

展望2025年第一季，隨著進入生產淡季，整體原廠出貨位元量將季減。價格部分，因PC OEM、手機業者持續去化庫存，DRAM供應商將DDR4及部分HBM產能回流至server DDR5，CSP採購動能放緩，預估第一季一般型DRAM合約價、一般型DRAM及HBM合併的整體合約價皆下跌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分析各供應商2024年第四季營收情況，Samsung營收季增5.1%、達112.5億美元，儘管市占微幅下滑，仍維持排名第一。由於PC OEM及手機業者執行庫存去化，LPDDR4及DDR4出貨快速萎縮，加上Samsung於去年底才集中出貨HBM產品，其第四季位元出貨量呈現季減。

排名第二的SK hynix，2024年第四季營收增加至104.6億美元，季增16.9%，市占上升至36.6%。其位元出貨量季增，反映出HBM3e出貨放量，效應大於LPDDR4及DDR4出貨縮減帶來的影響。Micron的營收季增10.8%至64.0億美元，市占大致持平前一季，排名第三；server DRAM及HBM3e出貨放量同樣帶動其位元出貨量季增。

TrendForce表示，台系DRAM廠商2024年第四季營收皆呈現季減。其中，Nanya受到consumer DRAM終端銷售動能轉弱、陸系供應商在DDR4市場競爭影響，營收季減19.3%至2.03億美元。Winbond同樣因consumer DRAM需求轉弱，出貨量季減，營收為1.19億美元、季減22.4%。在PSMC方面，營收計算主要為其自身生產之consumer DRAM產品，因投片規模萎縮，DRAM營收季減37.9%，來到1,100萬美元；若加計其代工營收則季減10%，反映代工客戶的採購動能仍有所延續。

關鍵字： DRAM

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#柯文哲 聲請 #解除 #禁見 ＃通信！ 囚車抵北院預計14：30開庭

推薦閱讀

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

擁有近130萬股民的中鋼（2002）今（27）日公告盈餘分配政策，每股配0.33元，為4年來新低或史上次低。以中鋼今日收盤價24.35元估計，殖利率1.35%。

2025-02-27 14:00
聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

IC設計大廠聯發科（2454）今日公告，董事會決議113年下半年股利分派，每股將配發25元，並訂於7月3日除息，最後過戶日為7月6日，並預計7月31日配發股利。

2025-02-27 17:32
台塑化展誠意！每股配0.8元　配息率127％

台塑化展誠意！每股配0.8元　配息率127％

台塑四寶首家盈餘分配開獎，擁有逾10萬股民的台塑化（6505）今日董事會通過2024年財報，全年EPS為0.63元，寫12年來新低；董事會也決議擬配息每股0.8元，超額配發率近127％，以今日收盤價38.7元計，殖利率約2.07％。另也將於5／29在茹曦酒店召開股東會。

2025-02-27 17:13
Meta併購標的AI公司FuriosaAI　台積電傳考慮投資

Meta併購標的AI公司FuriosaAI　台積電傳考慮投資

據外媒韓聯社報導，台積電（2330）旗下的TSMC Global正考慮對韓國AI晶片新創公司FuriosaAI進行策略性投資。這一消息加上Meta近期洽談併購FuriosaAI，令南韓業界猜測三方可能展開合作。

2025-02-27 15:58
36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

擁有逾36.48萬受益人、規模高達1280億元的台股季配型ETF元大高息低波（00713）公告配息1.4元，連2次同燈同分，年化配息率超過10%，維持雙位數表現。

2025-02-27 14:37
漢來美食去年每股賺10.06元寫新高　今年拚總店數達60家

漢來美食去年每股賺10.06元寫新高　今年拚總店數達60家

漢來美食（1268）今日董事會通過2024年財報，全年合併營收為59.30億元，年增21%；稅後淨利為4.25億元，年增32%；EPS為10.06元，全年賺逾1股本，寫歷史新高。針對今年展望，公司指出，旗下漢來上海湯包、島語等品牌將持續拓點，預計全年共有14家展店與改裝計畫，力拚今年底全台總店數達60家。

2025-02-27 17:46
輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年　爽賺近2萬美元

輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年　爽賺近2萬美元

輝達（NVIDIA）於美股周三收盤後公佈了 2024 財年第4季業績，雖均優於華爾街預期，但因財測不如前幾季令人驚艷，再加上毛利率略低於市場預期、庫存又飆高，拖累輝達盤後股價一度翻黑，不過輝達過去幾年飆漲仍讓長期投資人荷包滿滿，《CNBC》就試算投入1000美元在過去一年、五年、十年和輝達剛上市時至今投報率。其中若砸1000美元抱5年，資產價值已來到1萬9634美元，相當於賺近2萬美元。

2025-02-27 12:31
Blackwell需求驚人！單季帶進營收3200億　創輝達產品最快增速

Blackwell需求驚人！單季帶進營收3200億　創輝達產品最快增速

輝達（NVIDIA）公布最新財報，Q4營收393.3億美元（約新台幣1.29兆元）與淨利為220.9億美元（約新台幣7240億元）都超越市場預期，其中Blackwell晶片在第四季創造了110億美元（約新台幣3200億）的營收，創下公司歷史上最快的產品增速。

2025-02-27 10:52
台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

指數編纂公司MSCI（明晟）最新季度調整將在今（27）日盤後生效，全球標準指數新增台光電（2383）、嘉澤（3533）兩檔台灣成分股，加上新產能即將開出，挹注成長動能，激勵台光電昨（26）日股價大漲，今日早盤一度翻紅走高641元，之後立即壓回盤下整理，十點左右成交量4800張左右。

2025-02-27 10:14
差7天賣房好慘！　多噴逾80萬房地合一稅

差7天賣房好慘！　多噴逾80萬房地合一稅

只因為差7天賣房，就痛失房地合一免稅的空間！高雄國稅局公告最新案例，有民眾王先生（化名）去年5月29日賣房地，申報自用住宅免稅，水電、戶籍登記證明皆具備，但因房屋取得時間在107年5月21日，不符合「持有6年」的認定原則遭認定要繳稅，連補帶罰高達80.7萬元。

2025-02-27 00:32

讀者迴響

熱門新聞

美失業人數超預期　輝達漲2.6%轉跌2%

前十大貨櫃船司僅陽明等三家未在大陸造船　營運船舶都有大陸造

快刷存摺！符合資格者「一早領近10萬元」

涉竊取前公司營業祕密　三顧前董座楊智惠遭起訴

中今彩539頭獎「全賠光」還欠百萬債！3年後下場曝

36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

ETF更好買！中信銀喊降手續費　 祭低門檻2費用免收

10檔債券ETF人氣升高　一表看懂投資人心頭好

輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年　爽賺近2萬美元

細解威力彩20億得主包牌公式

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366