伺服器需求有撐　去年第四季DRAM產業營收季增9.9%

▲Samsung記憶體營收季增5.1%（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新調查，2024年第四季全球DRAM產業營收突破280億美元，較前一季成長9.9%；由於server DDR5的合約價上漲，加上HBM集中出貨，前三大業者營收皆持續季增。平均銷售單價方面，多數應用的合約價皆反轉下跌，唯美系CSP增加採購大容量server DDR5，成為支撐server DRAM價格續漲的主因。

展望2025年第一季，隨著進入生產淡季，整體原廠出貨位元量將季減。價格部分，因PC OEM、手機業者持續去化庫存，DRAM供應商將DDR4及部分HBM產能回流至server DDR5，CSP採購動能放緩，預估第一季一般型DRAM合約價、一般型DRAM及HBM合併的整體合約價皆下跌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分析各供應商2024年第四季營收情況，Samsung營收季增5.1%、達112.5億美元，儘管市占微幅下滑，仍維持排名第一。由於PC OEM及手機業者執行庫存去化，LPDDR4及DDR4出貨快速萎縮，加上Samsung於去年底才集中出貨HBM產品，其第四季位元出貨量呈現季減。

排名第二的SK hynix，2024年第四季營收增加至104.6億美元，季增16.9%，市占上升至36.6%。其位元出貨量季增，反映出HBM3e出貨放量，效應大於LPDDR4及DDR4出貨縮減帶來的影響。Micron的營收季增10.8%至64.0億美元，市占大致持平前一季，排名第三；server DRAM及HBM3e出貨放量同樣帶動其位元出貨量季增。

TrendForce表示，台系DRAM廠商2024年第四季營收皆呈現季減。其中，Nanya受到consumer DRAM終端銷售動能轉弱、陸系供應商在DDR4市場競爭影響，營收季減19.3%至2.03億美元。Winbond同樣因consumer DRAM需求轉弱，出貨量季減，營收為1.19億美元、季減22.4%。在PSMC方面，營收計算主要為其自身生產之consumer DRAM產品，因投片規模萎縮，DRAM營收季減37.9%，來到1,100萬美元；若加計其代工營收則季減10%，反映代工客戶的採購動能仍有所延續。