快刷存摺！符合資格者「一早領近10萬元」　7筆津貼今入帳

▲勞動部勞工保險局今日發放7筆津貼。（圖／CTWANT資料照）

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快查銀行帳戶！勞動部勞工保險局今（27日）發放「產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助」、「國民年金保險生育給付」、「國民年金保險老年年金給付」等共7筆津貼，其中一項補助，一口氣可領5個月、近10萬元。

根據勞保局行事曆顯示，今年2月共發放19筆津貼款項，以下為補助款項及入帳時間：

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2月6日（1筆入帳）：國民年金保險生育給付。

2月13日（1筆入帳）：國民年金保險生育給付。

2月14日（1筆入帳）：國民年金保險喪葬給付。

2月20日（3筆入帳）：國民年金保險生育給付、農民月退休儲金、老農津貼。

2月25日（3筆入帳）：勞退月退休金（首發+續發案）、國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。

2月26日（3筆入帳）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助。

2月27日（7筆入帳）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付預定、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。

其中，今天入帳的「國民年金保險喪葬給付」部分，一次可領近10萬元。根據勞保局規定，喪葬給付的金額是按照被保險人死亡當月之月投保金額一次發給5個月，國民年金保險月投保金額，自2023年1月1日起，已由18282元調整為19761元，因此若被保險人於參加國保期間死亡，則喪葬給付金額可領到98805元。

對此，勞保局也提醒，喪葬給付必須在被保險人死亡次日起5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，因為已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

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