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台股本周狂殺677點　8檔抗跌ETF竄出頭

▲台股震盪示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股震盪示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股近一周在228連假前賣壓以及市場對貿易戰升級的擔憂美股表現震盪影響，大盤在4天的交易日中跌多漲少，總共大跌677.07點，跌幅2.88%，周線收黑。不過觀察擁有千萬股民的58檔原型台股ETF同期間表現，共有55檔近95%的台股ETF績效打敗大盤，8檔在大盤大跌時維持正報酬逆勢竄出頭，顯示出台股ETF在市場大跌時的低波動抗跌穩定性。

▲▼8檔正報酬ETF。（資料來源：CMoney）

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依照統計，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30（00701）、群益科技高息成長（00946）等8檔在大盤大跌時維持正報酬，其中以00919逆勢上揚的0.85%漲幅居冠；整體而言，台股高息型ETF表現相對抗跌。

群益投信ETF研究團隊表示，ETF的投資門檻友善，且交易便利，更重要的是，透過ETF一籃子投資，除了有助分散風險外，也可省去盯盤的功夫。

以台股ETF為例，類型可再分為市值型ETF、高息型ETF、產業型ETF等等，每個類型還可再依產品特色細分為低碳市值ETF、科技高息ETF等，都各有其優勢。市場人氣旺盛的高息型ETF則以配息為主要訴求，指數成分股通常為股息水準較高的股票，提供投資人建立穩定現金流管道，每檔產品配息頻次也不盡相同，投資人可視自身需求來選擇，在投資操作上，可以搭配定期定額，能夠以不對生活造成太大經濟壓力的情況下，自小額展開投資，有助養成長期理財習慣與紀律，循序漸進累積資產。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，從存股的角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，進可攻、退可守。

展望台股後市，總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，展望後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，如何找到喝到AI 老瓶的新酒是重點，另外低基期與具寡佔優勢個股更是著墨重點。資產配置方面，高評價的科技股在關稅灰犀牛效應，強化選股不選市為重心，低基期且具寡佔優勢公司是考量的重中之重，方向仍是新產品/新應用/新管理階層。

關鍵字： 台股ETF抗跌穩定性高息型ETF投資優勢股市

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