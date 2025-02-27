歡慶@GoGo卡生日優惠狂撒！新戶綁定6大Pay最高30%回饋

▲歡慶@GoGo卡生日，誠意回饋最高30%，引爆卡友熱烈討論！

圖、文／台新銀行

台新@GoGo卡自2016年上市以來，深受百萬卡友喜愛。今年3~5月特別推出新優惠，歡慶@GoGo卡生日，誠意回饋最高30%，引爆卡友熱烈討論！5大消費場景優惠一次解鎖，全聯、指定超商/外送/網購/百貨，透過 Richart Life App領券，即可享最高10%回饋。新戶於6大支付工具（Apple Pay、街口支付、skm pay等）綁定@GoGo卡，消費再享額外最高20%加碼，總回饋最高達30%！現在正是加入@GoGo卡的最佳時機，一起嗨拿破萬點生日禮包！

5大消費場景領優惠券加碼最高10%，優惠全面啟動

歡慶@GoGo卡生日，邀請新舊卡友一起同樂！今年3~5月權益加碼再放大，月月透過Richart Life App領券，全聯、指定超商/外送/網購/百貨享最高10%回饋，優惠狂撒不限量，每位持卡人都能輕鬆消費累積回饋，一同享受這波回饋熱潮，最高可帶走近萬點台新Point(信用卡)！

喜歡宅家網購、點外送的族群千萬別錯過，歡慶@GoGo卡生日，在9大網購，包含「蝦皮、momo、酷澎(Coupang)、PChome、Yahoo、Amazon、東森(含森森)、博客來、Richart Mart」，以及外送平台「Uber Eats、foodpanda」領券即享最高6%；喜歡外出逛街購物的卡友也有好康！在新光三越使用skm pay綁定@GoGo卡消費享最高10%回饋，單月可領最高2,000點；日常民生消費同樣充滿驚喜，「全聯、全家、7-11」刷@GoGo卡享最高6%回饋，每一筆購物都比以往更超值！

新戶綁Pay再加碼20%，聰明搭配領券優惠，享最高30%！

生日慶也希望邀請更多新朋友加入與@GoGo卡共襄盛舉，活動期間透過指定連結申辦，於「Apple Pay、Google錢包、Samsung Pay、街口支付、台新Pay、skm pay」6大指定支付工具綁定@GoGo卡消費，不限通路享20%回饋，最高拿2,000點，再搭配生日指定通路最高10%優惠券，疊加後最高享30%回饋，破萬點回饋入袋！

※推薦刷法1：skm pay綁定@GoGo卡到新光三越購物，享最高30%回饋

※推薦刷法2：指定支付工具綁定@GoGo卡至全聯、指定超商/外送/網購消費，享最高26%回饋

還沒申辦台新銀行@GoGo卡的消費者，現在正是最佳時機，把握這波優惠，一起回饋拿好拿滿！

新戶綁Pay加碼

申辦期間 : 2025/2/27-2025/3/31，2025/4/15前核卡

活動辦法：新戶於活動期間透過指定連結申辦@GoGo卡，核卡90天內，6大指定支付工具「Apple pay、Google 錢包、Samsung Pay、街口支付、台新Pay、skm pay」綁定@GoGo卡消費享20%回饋，最高回饋2,000點。

立即申辦

月月領券享加碼

活動期間 : 2025/3/1-2025/5/31

活動辦法：月月狂撒券(不限量)，於Richart Life APP領取每月指定商家優惠券，即享最高10%加碼！ 3月加碼劵已開放領取，立即手刀領券享優惠！提醒，4~5月也要領券方可持續帶走加碼優惠唷！

立即領券

謹慎理財 信用至上

‧差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定。

‧預借現金手續費：預借現金金額x3%，不足NT$100以NT$100計算。循環利率之基準日為104年9月1日。

‧特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0%