ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國際不確定因素干擾　外資法人：台股大箱型區間整理

▲▼ 台股開紅盤，暴跌一千多點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（27）日台股受到MSCI季度調整生效影響，指數承壓，終場收跌349.37點，跌幅-1.49%，大盤收在23053.18點，成交量放量至5345億元，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，輝達財報反映出看好AI發展無虞，讓市場吃下定心丸，近期川普關稅議題持續干擾股市，包括美國計劃再度祭出對中國半導體出口的限制，以及3月將對加拿大及墨西哥課徵關稅，各國摩擦再起，再度成為市場的不確定因子，預期台股近期仍以大箱型區間為主。

本週加權指數-2.85%，遜於OTC指數的-1.33%，且從三大類股來看，表現最差為電子指數，下跌3.9%，同期間傳產與金融指數僅小跌-0.41%、-0.25%，反映盤面資金類股輪動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜欣霈分析，AI指標股輝達公布2024年第四季財報表現驚艷市場，不僅營收數據超出市場預期，數據中心的營收更為亮眼，銷售額356億美元超過平均預期341億美元，季增16%，對於2025年第一季亦給出強勁財測，輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，市場對 Blackwell的需求「非常驚人」，而且AI模型訓練完成後，若要繼續優化推理能力的人工智慧軟體訓練，仍需要使用輝達晶片，亦即需求端只會有增無減，不僅緩解市場對DeepSeek爆紅以來的疑慮，也大幅提振市場對AI趨勢展望的信心，激勵AI相關概念股有所表現。

另外，杜欣霈表示，世界行動通訊大會(MWC)將於3月3日至6日展開，今年主題聚焦AI應用以及低軌道衛星等，包括物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等相關主題也將是本次大會焦點，預料可望帶動相關題材類股。

由於國際局勢變化牽動投資情緒，建議持續追蹤AI指標股對於開源模型對產業的影響性，以及川普針對各國課徵關稅之後續細節，此外，隨著AI應用加速發展，導入邊緣運算進度以及是否帶動換機潮也將是市場焦點，若遇到台股補跌反而為尋找買點與換股機會，在震盪較劇烈下，宜以選股不選市為主要策略。
 

關鍵字： 台股AI輝達行動通訊投資

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

韓佳人痛憶「一年流產3次」　曾跟延政勳說：無法幫你生孩子了...

推薦閱讀

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

130萬存股族哭哭！中鋼每股配息0.33元　史上次低

擁有近130萬股民的中鋼（2002）今（27）日公告盈餘分配政策，每股配0.33元，為4年來新低或史上次低。以中鋼今日收盤價24.35元估計，殖利率1.35%。

2025-02-27 14:00
聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

IC設計大廠聯發科（2454）今日公告，董事會決議113年下半年股利分派，每股將配發25元，並訂於7月3日除息，最後過戶日為7月6日，並預計7月31日配發股利。

2025-02-27 17:32
台塑化展誠意！每股配0.8元　配息率127％

台塑化展誠意！每股配0.8元　配息率127％

台塑四寶首家盈餘分配開獎，擁有逾10萬股民的台塑化（6505）今日董事會通過2024年財報，全年EPS為0.63元，寫12年來新低；董事會也決議擬配息每股0.8元，超額配發率近127％，以今日收盤價38.7元計，殖利率約2.07％。另也將於5／29在茹曦酒店召開股東會。

2025-02-27 17:13
Meta併購標的AI公司FuriosaAI　台積電傳考慮投資

Meta併購標的AI公司FuriosaAI　台積電傳考慮投資

據外媒韓聯社報導，台積電（2330）旗下的TSMC Global正考慮對韓國AI晶片新創公司FuriosaAI進行策略性投資。這一消息加上Meta近期洽談併購FuriosaAI，令南韓業界猜測三方可能展開合作。

2025-02-27 15:58
36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

36萬股民嗨！00713季配1.4元　年化分配率破10%

擁有逾36.48萬受益人、規模高達1280億元的台股季配型ETF元大高息低波（00713）公告配息1.4元，連2次同燈同分，年化配息率超過10%，維持雙位數表現。

2025-02-27 14:37
漢來美食去年每股賺10.06元寫新高　今年拚總店數達60家

漢來美食去年每股賺10.06元寫新高　今年拚總店數達60家

漢來美食（1268）今日董事會通過2024年財報，全年合併營收為59.30億元，年增21%；稅後淨利為4.25億元，年增32%；EPS為10.06元，全年賺逾1股本，寫歷史新高。針對今年展望，公司指出，旗下漢來上海湯包、島語等品牌將持續拓點，預計全年共有14家展店與改裝計畫，力拚今年底全台總店數達60家。

2025-02-27 17:46
輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年　爽賺近2萬美元

輝達財報盤後翻黑！砸千美元抱5年　爽賺近2萬美元

輝達（NVIDIA）於美股周三收盤後公佈了 2024 財年第4季業績，雖均優於華爾街預期，但因財測不如前幾季令人驚艷，再加上毛利率略低於市場預期、庫存又飆高，拖累輝達盤後股價一度翻黑，不過輝達過去幾年飆漲仍讓長期投資人荷包滿滿，《CNBC》就試算投入1000美元在過去一年、五年、十年和輝達剛上市時至今投報率。其中若砸1000美元抱5年，資產價值已來到1萬9634美元，相當於賺近2萬美元。

2025-02-27 12:31
Blackwell需求驚人！單季帶進營收3200億　創輝達產品最快增速

Blackwell需求驚人！單季帶進營收3200億　創輝達產品最快增速

輝達（NVIDIA）公布最新財報，Q4營收393.3億美元（約新台幣1.29兆元）與淨利為220.9億美元（約新台幣7240億元）都超越市場預期，其中Blackwell晶片在第四季創造了110億美元（約新台幣3200億）的營收，創下公司歷史上最快的產品增速。

2025-02-27 10:52
台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

指數編纂公司MSCI（明晟）最新季度調整將在今（27）日盤後生效，全球標準指數新增台光電（2383）、嘉澤（3533）兩檔台灣成分股，加上新產能即將開出，挹注成長動能，激勵台光電昨（26）日股價大漲，今日早盤一度翻紅走高641元，之後立即壓回盤下整理，十點左右成交量4800張左右。

2025-02-27 10:14
差7天賣房好慘！　多噴逾80萬房地合一稅

差7天賣房好慘！　多噴逾80萬房地合一稅

只因為差7天賣房，就痛失房地合一免稅的空間！高雄國稅局公告最新案例，有民眾王先生（化名）去年5月29日賣房地，申報自用住宅免稅，水電、戶籍登記證明皆具備，但因房屋取得時間在107年5月21日，不符合「持有6年」的認定原則遭認定要繳稅，連補帶罰高達80.7萬元。

2025-02-27 00:32

讀者迴響

熱門新聞

美失業人數超預期　輝達漲2.6%轉跌2%

前十大貨櫃船司僅陽明等三家未在大陸造船　營運船舶都有大陸造

快刷存摺！符合資格者「一早領近10萬元」

涉竊取前公司營業祕密　三顧前董座楊智惠遭起訴

228連假出勤工資一次看　這天上班拿雙倍薪

中今彩539頭獎「全賠光」還欠百萬債！3年後下場曝

國際不確定因素干擾　外資法人：台股大箱型區間整理

2.295%超低利！青創貸款一次看懂

伺服器需求有撐　去年第四季DRAM產業營收季增9.9%

ETF更好買！中信銀喊降手續費　 祭低門檻2費用免收

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366