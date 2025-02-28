國際不確定因素干擾　外資法人：台股大箱型區間整理

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（27）日台股受到MSCI季度調整生效影響，指數承壓，終場收跌349.37點，跌幅-1.49%，大盤收在23053.18點，成交量放量至5345億元，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，輝達財報反映出看好AI發展無虞，讓市場吃下定心丸，近期川普關稅議題持續干擾股市，包括美國計劃再度祭出對中國半導體出口的限制，以及3月將對加拿大及墨西哥課徵關稅，各國摩擦再起，再度成為市場的不確定因子，預期台股近期仍以大箱型區間為主。

本週加權指數-2.85%，遜於OTC指數的-1.33%，且從三大類股來看，表現最差為電子指數，下跌3.9%，同期間傳產與金融指數僅小跌-0.41%、-0.25%，反映盤面資金類股輪動。

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杜欣霈分析，AI指標股輝達公布2024年第四季財報表現驚艷市場，不僅營收數據超出市場預期，數據中心的營收更為亮眼，銷售額356億美元超過平均預期341億美元，季增16%，對於2025年第一季亦給出強勁財測，輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，市場對 Blackwell的需求「非常驚人」，而且AI模型訓練完成後，若要繼續優化推理能力的人工智慧軟體訓練，仍需要使用輝達晶片，亦即需求端只會有增無減，不僅緩解市場對DeepSeek爆紅以來的疑慮，也大幅提振市場對AI趨勢展望的信心，激勵AI相關概念股有所表現。

另外，杜欣霈表示，世界行動通訊大會(MWC)將於3月3日至6日展開，今年主題聚焦AI應用以及低軌道衛星等，包括物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等相關主題也將是本次大會焦點，預料可望帶動相關題材類股。

由於國際局勢變化牽動投資情緒，建議持續追蹤AI指標股對於開源模型對產業的影響性，以及川普針對各國課徵關稅之後續細節，此外，隨著AI應用加速發展，導入邊緣運算進度以及是否帶動換機潮也將是市場焦點，若遇到台股補跌反而為尋找買點與換股機會，在震盪較劇烈下，宜以選股不選市為主要策略。

