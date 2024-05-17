躺著賺！徵臨演「躺1時就有錢」2條件曝光　人夫笑：我練了10年

▲躺著就能賺。（示意圖／本報資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人會趁著空檔時間打工兼職，賺取更多的薪水，最近打工平台「小雞上工」有一則奇葩的打工資訊，徵臨演演屍體，只要躺著1小時，就可以領300元，需求為35-45歲的男性。粉專「藍白拖」轉發此消息笑喊，為了這份工作，已經練了10年了，貼文笑翻許多網友。

粉專「藍白拖」在臉書發文，貼出打工資訊，世新大學要拍攝影片，尋找35-45歲的男性「爸爸」臨演，飾演屍體躺在地上，不需要說任何台詞，只要躺1小時就有薪資300元。「藍白拖」笑喊，「為了這份工作，我從婚後就開始排演，至少也練了十年，選我選我」、「躺平千日，用在一時」。

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事後，他送出應徵資料，但對方表示「目前正篩選人才中」，若有缺會再通知；不過隔了一天，對方又傳訊息，認為他很符合此角色，可惜時間上他無法配合，只好忍痛拒絕，「可惜我要去另一場打工，無法展現專長，把機會留給下一具屍體」。

貼文曝光，網友笑翻，「可以躺著賺，難怪大家都要搶」、「為了這一幕，已經預演了一輩子」、「沒上會不會被老婆唸，一直躺平還沒上」、「打這份工可以呼吸嗎，畢竟是演屍體啊」、「可惡，媽媽還沒資格呢」、「躺平界也是人才濟濟」。

還有網友指出，「工作地點很重要啦，要躺夏天的柏油路上，還是冷冷的地板上？」「如果是在戶外，中午躺一個小時會熟，待遇可以再談高一點」、「這工作不容易啊！天氣熱，不要亂動啊，不要擦汗、抓癢，不然會變喪屍，嚇到人」、「這不好演，還怕不小心打呼了」。