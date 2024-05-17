ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

長榮航增班西雅圖瞄準轉機客　貨運需求旺北美再加3航點

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（17）日舉行法說會，經營團隊表示，今年航空台美最熱門關鍵字就是「西雅圖」，長榮航、華航、星宇、達美航空等紛紛新闢、增班西雅圖，總經理孫嘉明表示，北美航線中轉旅客逾6成，看好轉機需求，西雅圖6-9月及12月將會增為每周10班；另北美貨運需求持續暢旺，長榮航也新增多倫多、舊金山及西雅圖3貨運航點，使北美客貨整體布局更加完善。

看好轉機需求，孫嘉明表示，預計西雅圖6-9月、以及12月季節性需求旺，將會加碼從7班增為10班，屆時北美每周可達87班，推升北美運能規模、效益可一路暢旺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫嘉明指出，北美、東南亞轉機航網布局完整，去年中轉人數約占總載客3成，以北美航線中轉旅客逾6成最多，收入占比也達3成，未來將持續深耕航網，加強航網優勢，看好中轉旅客應會持續成長，去年桃機中轉旅客，超過6成都是長榮航承載。

此外，若是兩岸觀光恢復交流，孫嘉明表示，目前中國有飛北京、上海2個機場、杭州、成都、廣州，每周41班；立榮有飛深圳、廈門、浦東；如果兩岸進一步開放，雙方團客交流，在杭州運能可以增加，其他航點會看需求採取機型放大調整，或看旅客需球滾動式調整，希望維持高乘載率跟好票價的航點增班規畫。

貨機部分，孫嘉明表示，之前8架貨機大多投入北美及東南亞航網，除了洛杉磯、芝加哥、達拉斯、亞特蘭大、紐約外，去年貨機也新開3航點，分別為多倫多、舊金山及西雅圖，使得北美貨機航點達8個；4月引進全新777貨機，會持續加密北美及東南亞航線，主要乘載貨物包括伺服器、電商、原物料、消費品、設備等都有。

孫嘉明指出，今年4月貨收比3月高，主要是受惠AI伺服器及跨境電商，目前需求很高，跨境電商等於零庫存概念，貨是從亞洲運到北美，會有包機、包艙需求，除了提升對艙位需求之外，也把航空運價往上推高，帶動4、5月貨收比3月高。

長榮航Q1合併營收為519.15億元，年增16.9％，稅後淨利為47.12億元，EPS為0.87元，寫下同期新高。另4月營收為178.7億元，月增0.8％、年增17.48％；累計前4月合併營收為697.9億元，年增17.02％。

 

關鍵字： 長榮航西雅圖

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／00940換股開獎！ 長榮還在　成分股「增刪各21檔」曝光

快訊／00940換股開獎！ 長榮還在　成分股「增刪各21檔」曝光

元大台灣價值高息（00940）掛牌上市以來，首次成分股調整出爐。在50檔成分股中，新增及刪除各21檔，調整後指數本益比下降，聚焦相對「低本益比」優質股票的評價面，其中，外界最關注的長榮（2603）並未被刪除，至於權重如何則要等官方公布。

2024-05-17 16:34
中鋼董座翁朝棟「最後一天上班」　最掛念龍頭鋼廠如何低碳轉型

中鋼董座翁朝棟「最後一天上班」　最掛念龍頭鋼廠如何低碳轉型

中鋼（2002）董事長翁朝棟準備退休，5月17日是他在中鋼上班最後一天。任職中鋼董事長近8年，他牢記在心的是，中鋼如何面對氣候變遷、碳中和等挑戰；他也相信中鋼將可持續攜手國內鋼鐵產業鏈，一起朝向低碳轉型之路前行。

2024-05-17 14:59
拉金融股迎520！類股指數創高　3檔個股締新猷

拉金融股迎520！類股指數創高　3檔個股締新猷

市場喜迎520行情，但台股今（17）日受到電子股拉回未再創高，一度下挫近85點，不過臨收盤前半小時買盤湧入金融股，拉抬指數，終場雖仍跌45點，但金融股類股指數攀上1977.79點新高，且包括元大金（2885）、永豐金（2890）及城銀（2809）今日再創新高，三商壽（2869）飆出第二根漲停。

2024-05-17 14:35
辜仲諒暌違17年重返中信金董事會　吳一揆接任金控副董

辜仲諒暌違17年重返中信金董事會　吳一揆接任金控副董

中信金控（2891）今（17）日上午召開臨時董事會，通過大股東辜仲諒以仲遠投資法人代表身分出任董事一職，這也是辜仲諒脫離金融圈17年後重新回鍋，中信金前總經理吳一揆同樣也以宜詮投資法人代表，出任董事職位，重回中信金，並接任中信金副董事長，相關人事案都從今日起生效。

2024-05-17 15:29
台積電在美設廠狀況連連　外媒：最糟考慮轉移未來投資

台積電在美設廠狀況連連　外媒：最糟考慮轉移未來投資

晶圓代工龍頭台積電 (2330) 在美國亞利桑那州廠建築工地發生化學槽車爆炸，導致一名外包工人死亡，這成為台積電在美國擴大業務的最新打擊，對此外媒GlobalData表示，台積電全球擴張在美國遇到了重大挑戰，促使一些人考慮台積電是否可能將其未來在美國的投資，轉移到其他更適合晶片製造的地方。

2024-05-17 15:22
台積電飆漲逾4成令人傷腦筋！　外媒曝「部份基金持倉面臨上限」

台積電飆漲逾4成令人傷腦筋！　外媒曝「部份基金持倉面臨上限」

根據外媒彭博社報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）今年已上漲42%，其在高端AI晶片製造領域的主導地位，備受基金經理青睞。但他們現在面臨單一持倉限制的基金不能再增持台積電股票，可能還得因為漲幅過高拋售部分持股。

2024-05-17 12:45
00878除息首日一度陷貼息「百萬股民揪心」　理財專家2招拆解

00878除息首日一度陷貼息「百萬股民揪心」　理財專家2招拆解

國泰永續高股息（00878）17日進行除息交易，早盤以小跌0.3元、23.03元開出，股價走跌旋即再翻紅，在填、貼息的路上遊走，讓百萬股民揪心，理財專家提醒，就算股息是「高殖利率」，也要有填息才會有賺錢。

2024-05-17 10:02
航空雙雄爆量擠進前五大！華航刷9個月新高價　長榮航漲逾2.5％

航空雙雄爆量擠進前五大！華航刷9個月新高價　長榮航漲逾2.5％

航空雙雄起飛，華航（2610）盤中漲逾4％至24.9元，寫下9個月新高，爆出逾14萬張大量，居台股成交之冠；長榮航（2618）漲逾2％，成交量逾9萬張居台股第四，台灣虎航（6757）、星宇航空（2646）也漲逾1％。

2024-05-17 10:53
加油等等！　下周汽柴油每公升擬調降0.2元

加油等等！　下周汽柴油每公升擬調降0.2元

Non-OPEC+產量估計年增每日120萬桶，預期國際油價將會走弱，國內汽油價格下周預計調降，汽、柴油每公升預計皆調降0.2元。

2024-05-17 10:23
SCFI連6周上揚、破2500點　寫下20個月新高

SCFI連6周上揚、破2500點　寫下20個月新高

最新一期SCFI連續6周上漲，指數報2520.76點，上漲214.97點或9.3％，創下近20個月新高點，其中，美西航線漲幅逾14％最高，美東線每40呎櫃突破6000美元，來到6026美元。

2024-05-17 17:08

讀者迴響

熱門新聞

快訊／00940換股開獎！增刪各21檔

台積電全出清！他笑曝對帳單「準備買房了」

張菲持上千張鴻海「60元就入手」！PTT羨：賺破億

不賣台積電「報酬1200%」！　全場驚呆：台灣股神

快訊／陽明被跟進「關緊閉」！　明起至月底分盤交易

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

辜仲諒暌違17年重返中信金董事會　吳一揆接任金控副董

00878除息首日一度陷貼息

即／美股三大指數創盤中歷史新高　道瓊站上4萬點

台灣首富林百里笑領配息　89億元入袋

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366