長榮航增班西雅圖瞄準轉機客　貨運需求旺北美再加3航點

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（17）日舉行法說會，經營團隊表示，今年航空台美最熱門關鍵字就是「西雅圖」，長榮航、華航、星宇、達美航空等紛紛新闢、增班西雅圖，總經理孫嘉明表示，北美航線中轉旅客逾6成，看好轉機需求，西雅圖6-9月及12月將會增為每周10班；另北美貨運需求持續暢旺，長榮航也新增多倫多、舊金山及西雅圖3貨運航點，使北美客貨整體布局更加完善。

看好轉機需求，孫嘉明表示，預計西雅圖6-9月、以及12月季節性需求旺，將會加碼從7班增為10班，屆時北美每周可達87班，推升北美運能規模、效益可一路暢旺。

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孫嘉明指出，北美、東南亞轉機航網布局完整，去年中轉人數約占總載客3成，以北美航線中轉旅客逾6成最多，收入占比也達3成，未來將持續深耕航網，加強航網優勢，看好中轉旅客應會持續成長，去年桃機中轉旅客，超過6成都是長榮航承載。

此外，若是兩岸觀光恢復交流，孫嘉明表示，目前中國有飛北京、上海2個機場、杭州、成都、廣州，每周41班；立榮有飛深圳、廈門、浦東；如果兩岸進一步開放，雙方團客交流，在杭州運能可以增加，其他航點會看需求採取機型放大調整，或看旅客需球滾動式調整，希望維持高乘載率跟好票價的航點增班規畫。

貨機部分，孫嘉明表示，之前8架貨機大多投入北美及東南亞航網，除了洛杉磯、芝加哥、達拉斯、亞特蘭大、紐約外，去年貨機也新開3航點，分別為多倫多、舊金山及西雅圖，使得北美貨機航點達8個；4月引進全新777貨機，會持續加密北美及東南亞航線，主要乘載貨物包括伺服器、電商、原物料、消費品、設備等都有。

孫嘉明指出，今年4月貨收比3月高，主要是受惠AI伺服器及跨境電商，目前需求很高，跨境電商等於零庫存概念，貨是從亞洲運到北美，會有包機、包艙需求，除了提升對艙位需求之外，也把航空運價往上推高，帶動4、5月貨收比3月高。

長榮航Q1合併營收為519.15億元，年增16.9％，稅後淨利為47.12億元，EPS為0.87元，寫下同期新高。另4月營收為178.7億元，月增0.8％、年增17.48％；累計前4月合併營收為697.9億元，年增17.02％。