員工問「過期品丟掉OK嗎」惹怒老闆！網揪2問題戰翻：不禮貌

▲老闆與員工的對話引發討論。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路流傳一張員工與老闆的截圖，員工拋問「冷凍庫過期品我們丟掉OK嗎～？」結果老闆收到訊息後，就覺得不太開心，並覺得是家裡、學校沒教好。該張圖片引發討論，網友看法不太一樣，「加敬語很難嗎」、「老闆是不是太容易玻璃心」。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張截圖，並拋問「誰的問題比較大？」從畫面可見，員工傳訊息詢問老闆「冷凍庫過期品我們丟掉OK嗎～？」老闆便反問「您在跟您小弟說話嗎？」還附上一個張嘴的笑臉。

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除了對話紀錄，截圖也有段文字，內容提到「現在台灣請到的年輕員工真滴（的）棒，家裡不教，丟出來給學校教；學校不敢教，丟出來讓老闆教。」

不少網友看到後，紛紛直呼，「跟這種被害妄想症的人共處真的很累」、「我覺得員工這樣問沒問題」、「這種老闆就是要有高高在上的優越感，階級區分要很明顯」、「這老闆一個月是多少錢請員工啊？這麼有架子」、「這年頭當員工好難」、「不然要怎麼說？薪水是給很高嗎」。

不過也有網友認為，「畢竟是在工作，問話前面加個稱謂比較適合，老闆介意的是這樣吧」、「我覺得要多一個稱呼比較好些」、「其實前面加個稱謂就沒事了」、「他應該是要有敬語的意思」、「加個『請問』就OK了」、「請問」、「基本禮儀沒有」、「確實不禮貌」。