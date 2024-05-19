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520總統就職「將影響台股情緒」！專家點名5大族群個股挑選

▲520總統就職將至，專家點名「5大族群」挑選具有成長性的產業或個股。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

在全球主要指數中，台股今年迄今漲幅「居全球第二」，尤其生成式AI問世之後，台股供應鏈成為股市要角。面對新的一週包括520總統就職、輝達財報，都可能影響台股投資情緒，投資專家分析，5月20日後，大盤上漲機率高，因此建議「5大族群」挑選具有成長性的產業或個股。

520總統就職將至，上週五（5月17日）盤面出現膠著，終場指數下跌45.79點，跌幅0.21%，收在21,258.47點，台股多方仍強力上攻，週線大漲549.63點，漲幅2.65%，週線連4紅，平均日均量4,736.89億元。

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三大法人方面，上週內外資攜手回補，三大法人合計買超1,333.20億元，其中外資大舉買超1,143.69億元，為2023年11月20日以來單週回補再度突破千億元紀錄，投信與自營商分別加碼162.79億元、26.73億元；加計上週，外資連續買超週數推進至第4週，投信更是連續11週站在買方。

回顧2016年總統就職典禮以來，加權指數大漲破萬點，達13,127.21點之多，漲幅高達161.44%，帶動台股市值8年來躍增44兆元，來到67.9兆元，增幅達183.41%；若僅看晶圓龍頭大廠同期間表現，則股價暴漲686.5元，漲幅高達462.29%之多。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，自生成式AI問世之後，相關台股供應鏈成為股市要角，成為新一波推升台股指數大漲的動能，且半導體產也重新回到成長軌道，在市場需求快速攀升之下，激勵以半導體產業為主的台股表現亮眼，不僅近日屢屢刷新歷史高點，今年來在全球主要指數中，台股漲幅高達18.56%，僅次於美股費城半導體指數的20.17%，名列第二強。

黃新迪分析，台股這波「有基之彈」，也建立在良好的企業獲利表現，受惠於金融、電子獲利強勁，今年第一季台股整體獲利8,732.8億，年增率高達45.4%，其中上市企業整體獲利8,190.6億、年增47.5%；若從獲利成長角度分析，第一季EPS年增超過100%的族群，包括零售252.25%、運輸199.12%、IC通路115.29%、PC相關111.67%。

對於新的一週，黃新迪說，包括520、輝達財報，都將左右台股投資情緒，而6月的台北電腦展（COMPUTEX）、蘋果WWDC等題材也開始發酵，吸引市場資金持續關注AI相關題材，科技股表現再度強勢；另外，政策作多題材同步受到市場關注，可留意長期推動的相關政策概念股。

黃新迪表示，從技術面來看，加權指數在電子、金融、傳產輪漲帶動下，指數頻頻刷新歷史新高，大盤不僅站穩21,000點、短中長天期均線之上，並沿著5日均線緩步上攻，多方態勢強勢，且統計近三次520總統就職典禮後台股表現，大盤在後一個月、後一季上漲機率高。

因此，他建議聚焦AI及先進封裝，可伺機加碼半導體封測、測試介面、設備等，並挑選具有成長性之產業或個股。

關鍵字： 台股520AI先進封裝半導體投資理財

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