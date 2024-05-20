520就職／台股漲逾70點收復21300　台積電跌2元至833

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台股上周慶賀520行情連續創高，今（20）日為總統就職典禮，台股以上漲19.91點、21278.38點開出，漲勢擴大，指數上漲逾70點，收復21300點，台積電（2330）下跌2元至833元。
法人指出，台股上周五（17日）明顯拉回，但周線仍上漲2.6%或549點，呈現連四紅榮景，外資回頭搶買台股，推升指數創新高，但台積電ADR連2個交易日拉回，惟今（20）日是總統就職日，市場料官股買盤全場盯盤，指數呈高檔震盪。
▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台股上周慶賀520行情連續創高，今（20）日為總統就職典禮，台股以上漲19.91點、21278.38點開出，漲勢擴大，指數上漲逾70點，收復21300點，台積電（2330）下跌2元至833元。
法人指出，台股上周五（17日）明顯拉回，但周線仍上漲2.6%或549點，呈現連四紅榮景，外資回頭搶買台股，推升指數創新高，但台積電ADR連2個交易日拉回，惟今（20）日是總統就職日，市場料官股買盤全場盯盤，指數呈高檔震盪。
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台灣史上第一個外資股東提案，在去年失敗後，日前成功被納入可成（2474）今年股東大會，同時， 外資投票重要參考指標機構，ISS (Institutional Shareholder Services) 和 Glass Lewis，過去都支持公司派，但這次可成股東大會，卻史無前例，首次同步發聲在股東提案一案，建議機構法人投下贊成票，力挺支持股東提案的外資。
2024-05-20 10:16
航海王在漲價題材加持下已先衝一波，市場原預期類股龍頭長榮（2603）隨著「巨嬰」元大台灣價值高息ETF（00940）換股後籌碼沉澱股價將拉回休息，但上周00940公告50檔持股中保留長榮，野村趨勢動能高息（00944）也敲進長榮，激勵長榮今（20）日開盤近1小時最高漲逾5％，衝至222元；遭列處分股的陽明（2609）漲逾1％至72.4元。
2024-05-20 10:06
國泰金（2882）旗下經濟研究團隊發布最新經濟調查，發現民眾4月雖受國際股市干擾樂觀情緒下降，但有63%投資人看好5月台股表現表態不可能在5月報稅季出脫股票基金，較前次調查高出14個百分點。
2024-05-20 10:03
半導體業好消息頻傳，根據日前國際半導體產業協會(SEMI)最新報告，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦，值得留意的是，近日OpenAI新模型GPT-4o問世，再度引起各界關注，也更意味著AI科技大勢將持續引領全球科技發展，而其背後所需的高速運算能力和資料處理能力，更需仰賴在全球具技術領導地位的台灣半導體業，因此投資人卡位AI行情也不用捨近求遠，可多加善用台股半導體ETF來卡位布局，
2024-05-20 10:03
ETF新兵兆豐電子高息等權（00943）今（20）日以14.99元掛牌，失守發行價15元，但開盤隨即漲0.1元收復發行價，開盤半小漲0.2%至15.02元，成交量15221張。
2024-05-20 09:38
台股上周慶賀520行情連續創高，今（20）日為總統就職典禮，台股以上漲19.91點、21278.38點開出，漲勢擴大，指數上漲逾70點，收復21300點，台積電（2330）下跌2元至833元。
2024-05-20 09:02
為全球前幾大運動鞋品牌生產機能布料的隆昌集團，也是電子與汽車相關布料供應商，2018赴印尼萬隆設廠，其印尼國家經理黃冠傑指出，公司在印尼正規營運，該罰款就罰款，也藉機改善本身，一切按法規走，已經很多年沒毛病可找，印尼員工善良好管理，但需要教導的時間較長。目前投資效益最高的是越南廠，估計未來會是印尼廠。
2024-05-20 07:00
台股連連創下歷史新高，近年來全民瘋投資「你不理財，財不理你」，日本有前女銀行員就撰文提及，「不良儲蓄人」有三大共同特徵，這些理財習慣導致他們總是「存不了錢」。
2024-05-20 02:52
住宅地下室該不該繳房屋稅，地方稅務局整理4大情境分析，僅沒有營業用、未出租僅由所有權人分擔水電維護費用的不動產可以免加收房屋稅；若將車位出租、地下室挪為辦公或住家，都會被按使用狀況課稅。
2024-05-20 00:02
中國商務部公告，對進口自歐盟、美國、台灣和日本的聚甲醛產品，發起反傾銷立案調查，經濟部表示，本次遭調查的聚甲醛(POM)為熱塑性的工程塑膠用於小齒輪、刀柄、緊固件等工程零件，也被應用於汽車和消費電子產業。台灣出口至中國市場約4.7萬噸(0.79億美元)，在中國市場占比略小於歐盟、韓國、美國，略多於德國、日本，但各國比例相差不大。
2024-05-19 17:27
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