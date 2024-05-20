台灣首例！可成外資股東提案獲國際力挺 ISS、GL聲明支持

台灣史上第一個外資股東提案，在去年失敗後，日前成功被納入可成（2474）今年股東大會，同時， 外資投票重要參考指標機構，ISS (Institutional Shareholder Services) 和 Glass Lewis，過去都支持公司派，但這次可成股東大會，卻史無前例，首次同步發聲在股東提案一案，建議機構法人投下贊成票，力挺支持股東提案的外資。

長榮帶量飆5％！00940未移除、00944又敲進 陽明被關仍漲逾1％

航海王在漲價題材加持下已先衝一波，市場原預期類股龍頭長榮（2603）隨著「巨嬰」元大台灣價值高息ETF（00940）換股後籌碼沉澱股價將拉回休息，但上周00940公告50檔持股中保留長榮，野村趨勢動能高息（00944）也敲進長榮，激勵長榮今（20）日開盤近1小時最高漲逾5％，衝至222元；遭列處分股的陽明（2609）漲逾1％至72.4元。

國泰金調查：63%投資人表態不退場 報稅又抱股

國泰金（2882）旗下經濟研究團隊發布最新經濟調查，發現民眾4月雖受國際股市干擾樂觀情緒下降，但有63%投資人看好5月台股表現表態不可能在5月報稅季出脫股票基金，較前次調查高出14個百分點。

半導體利多狂噴！5檔ETF拼場 00927、00913、00891人數規模雙增

半導體業好消息頻傳，根據日前國際半導體產業協會(SEMI)最新報告，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦，值得留意的是，近日OpenAI新模型GPT-4o問世，再度引起各界關注，也更意味著AI科技大勢將持續引領全球科技發展，而其背後所需的高速運算能力和資料處理能力，更需仰賴在全球具技術領導地位的台灣半導體業，因此投資人卡位AI行情也不用捨近求遠，可多加善用台股半導體ETF來卡位布局，

ETF新氣象！00943掛牌首日 收復15元發行價

ETF新兵兆豐電子高息等權（00943）今（20）日以14.99元掛牌，失守發行價15元，但開盤隨即漲0.1元收復發行價，開盤半小漲0.2%至15.02元，成交量15221張。

520就職／台股漲逾70點收復21300 台積電跌2元至833

台股上周慶賀520行情連續創高，今（20）日為總統就職典禮，台股以上漲19.91點、21278.38點開出，漲勢擴大，指數上漲逾70點，收復21300點，台積電（2330）下跌2元至833元。

隆昌印尼廠正規經營沒毛病可找 估投資效益將勝越南

為全球前幾大運動鞋品牌生產機能布料的隆昌集團，也是電子與汽車相關布料供應商，2018赴印尼萬隆設廠，其印尼國家經理黃冠傑指出，公司在印尼正規營運，該罰款就罰款，也藉機改善本身，一切按法規走，已經很多年沒毛病可找，印尼員工善良好管理，但需要教導的時間較長。目前投資效益最高的是越南廠，估計未來會是印尼廠。

「存不了錢」都有的特徵！ 前銀行員眼中3壞習慣會變月光族

台股連連創下歷史新高，近年來全民瘋投資「你不理財，財不理你」，日本有前女銀行員就撰文提及，「不良儲蓄人」有三大共同特徵，這些理財習慣導致他們總是「存不了錢」。

地下室核課房屋稅 4情境待遇大不同

住宅地下室該不該繳房屋稅，地方稅務局整理4大情境分析，僅沒有營業用、未出租僅由所有權人分擔水電維護費用的不動產可以免加收房屋稅；若將車位出租、地下室挪為辦公或住家，都會被按使用狀況課稅。

中國對台灣聚甲醛展開反傾銷調查 經濟部：協助分銷轉型

中國商務部公告，對進口自歐盟、美國、台灣和日本的聚甲醛產品，發起反傾銷立案調查，經濟部表示，本次遭調查的聚甲醛(POM)為熱塑性的工程塑膠用於小齒輪、刀柄、緊固件等工程零件，也被應用於汽車和消費電子產業。台灣出口至中國市場約4.7萬噸(0.79億美元)，在中國市場占比略小於歐盟、韓國、美國，略多於德國、日本，但各國比例相差不大。