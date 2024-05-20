陽明10大股東「4進4出」！　航海王、巨型韭菜都入列

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

股東會旺季到來，貨櫃三雄中由陽明（2609）在本周五（24日）率先舉行，外界關注除紅海危機、運價飆漲等議題之外，董監事名單也備受矚目；攤開陽明最新前10大股東名單，前3大股東仍維持不變，新增新制勞退基金、「巨型韭菜」中環等4大股東，另有4個跌出榜單外，而「航海王」台驊控股持股比例雖然下滑，但仍是第9大股東。

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觀察陽明海運最新前10大股東，截至今年3／26，前5大股東依序為交通部持股13.39％、國發會持股13.17％、台灣港務公司持股4.59％、新制勞退基金持股1.1％，台航持股1.07％。

其餘6-10名股東依序為大通託管挪威中央銀行投資專戶持股0.65％、中環持股0.62％、玉山銀行持股0.4％、台驊控股持股0.39％、花旗受託保管新加坡政府投資專戶持股0.36％。

與去年名單相比，今年新增了新制勞退基金、中環、玉山銀行及新加坡主權基金；原有的梵加德股票指數專戶、先進星光先進總合國際股票指數、富邦特選台灣高股息30 ETF基金、富邦人壽都跌出名單外。

今年前3大股東持股比例都沒有變化，台航持股比例也同樣是1.07％，但被新進的新制勞退基金持股1.1％擠下，成為第5大股東；「航海王」台驊控股仍然為第9大股東，但是與去年相比，持股由0.62％下降到0.39％，「最懂海的男人」董座顏益財持股比例也從800張減為100張。

台驊近年來不斷敲進陽明股票，5／10公告近一年內買進5904張陽明，交易總金額逾2.88億元，截至今年5／10為止，台驊持有陽明逾1.4萬張，金額約8.86億元，持股比例0.42%。台驊表示，從基本面來看陽明比較好，貨櫃三雄漲幅還是要看接下來運費狀況，Q2目前看來比Q1好，接下來要看需求，主要是因為歐洲線繞行問題影響，讓美國線運價攀升。

台驊指出，以巴戰爭問題很難解，不是單純戰爭及政治事件，還有牽涉到種族跟宗教，整體影響預計要到美國大選後才會真正定案；不過，受惠運價好、需求提升，因此貨櫃本質上Q2優於Q1，Q3雖然是旺季，但變數還很多，還是要再觀察。