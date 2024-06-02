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前輩都加班！新人「可以準時下班嗎」　過來人曝經驗：社會變了

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲同事都加班，身為新人可以準時下班嗎？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

到一家新公司後，若看到其他同事都有加班，自己還敢準時下班嗎？近日有網友發文表示，他們因為產業的關係，基本上是「責任制」，加班不會給加班費，也無法補休，眼見其他人下班時間還不走，就讓她擔心自己準時離開是不是「不合群」。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「身為新人會不合群嗎」為標題發文，提到她近期換了一家新公司，其與前一家公司的風氣完全不同。她透露，因為產業關係，公司原則上是「責任制」，若員工留下來加班都屬「自願」，不會給加班費也不能補休。

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原PO透露，她在前一家公司時，通常都是下班時間一到，大家就會準時打卡離開；但現在的公司則不同，就算下班時間到了，大家卻都繼續留在座位。她入職以來，只要下班時間到了，且事情做完了，她就會準時下班，如果大家是新人，會一開始就「不合群」的準時走人嗎？

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我換新公司的時候也是準時下班，不曾多留幾分鐘，同事們也開始學我，做完工作一起準時下班了」、「不要這麼奴，薪水沒有超過6萬，一律保持不爽就辭職的心態」、「10年前你會被定義為不合群，但現在社會氛圍已經變了，準時下班才是對的」。

不過也有網友表示，「如果你覺得工作好找，那就準時下班，倘若上一份待業3個月以上，應該就不會上來提問了」、「如果你有想升遷就要合群，沒有的話就可以準時走」。

此外，勞動部過去曾指出，勞工若加班，雇主就應該依法給加班費，且給付的工資應計算至分鐘為止。

關鍵字： 新人加班Dcard

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