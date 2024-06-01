被錄取卻沒報到！職缺又開了「能詢問可否任職嗎」　網見1關鍵點頭

▲原PO當初被錄取卻沒有報到。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

若收到錄取通知卻沒有去報到，但之後又想任職，可以詢問公司看看嗎？近日有網友發文表示，她本來被一家很喜歡的公司錄取，但因為報到前摔傷了，需要休養，所以她就沒有去報到，現在傷勢已經好了許多，眼見該公司還在徵人，她若前去詢問該公司自己能否任職，合宜嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「取消報到後，又回心轉意想去報到」為標題發文，提到她之前有被一家很喜歡的公司錄取，並且有收到正式的通知，但她報到前卻摔傷，需要好好休養。她本來想詢問公司是否能延後報到，但又擔心無法給個準確時間，所以就取消報到，想說不要讓該公司浪費時間等她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今，原PO的傷勢已經好了許多，並注意到該公司現在還在徵人，因此她就想知道，若去詢問公司自己是否能任職，會不會不合適 ？她也在留言處補充，當初她有向公司說明自己無法報到的原因。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以，直接說當初有面試過，也有收到錄取通知，目前看職缺還開著，加上身體也好了很多，不曉得可不可以再次給你機會」、「如果當初有留聯絡方式，可以直接去問問看啊！大不了再面一次而已」、「如果是在徵才網站看到刊登職缺，可以詢問，直接說明再次應徵的理由，有問有機會。受傷的看診收據證明，也可以順便準備」。

還有網友指出，既然當初有說明過原因，那就可以試試，「有說明原因可以再試試看」、「如果當初有說明是什麼原因的話，應該可以再問看看」。