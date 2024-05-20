安鈦克宣布進軍PC掌機市場　最快六月向歐美出貨

▲安鈦克總經理李知達。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

安鈦克（6276）今日宣布跨入掌上遊戲機PC產業，並推出最新力作Antec Core HS，以搭載全尺寸滑蓋鍵盤、全功能Windows 11作業系統，配合高電池續航力、強大運算處理能力、高解析度螢幕和優質立體音效來搶攻市場，總經理李知達也透露，這款產品訂價約在美金600美元至900美元間（約新台幣2至4萬元）。

安鈦克科技總經理李知達表示，在安鈦克科技，每個專案都始於一個問題，就是「為什麼」，開發專案的初始，他們考慮這項技術的必要性及如何改善用戶生活，這都是公司的核心理念，不僅是應用於工作，更是提升日常互動和活動體驗，而Antec Core HS正是秉持這樣的理念，進而開發出來的產品。

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此次安鈦克跨入掌上遊戲機PC產業，是安鈦克與Ayaneo首度攜手合作，李知達表示，Ayaneo為掌上遊戲PC的市場領先者，其產品以強大的性能和耐用的設計聞名，滿足現今遊戲的高需求，將便攜性與一流的遊戲體驗結合，Antec 與 Ayaneo 在 Antec Core HS 上的合作代表著兩家公司在技術實力和設計方面的戰略性結合，創新設計並推動掌上PC跨越新界線。

安鈦克今年3月調整公司高層職務，並決議設立泰國子公司，來搶攻東南亞市場，在今日宣布跨足掌機市場後，預計首款產品將於6月、7月開始向歐美市場出貨，並貢獻營收。