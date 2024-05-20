520護駕行情！八大行庫買超台股30億　大撿00929、長榮航、三商壽

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳瑩欣／台北報導

520總統賴清德就職，台股今（20）日盤中震盪，但午盤後因強力買單介入跌幅迅速縮小，收盤前15分鐘翻紅，終場小漲13點來到21271.63點，晚間八大官股行庫進出明細揭露，單日買超逾30億元，為本月第3大，撿最多3檔分別是復華台灣科技優息（00929）、長榮航（2618）與三商壽（2867）。

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「行庫阿伯們上班很認真啊！」交易員指出，今日官股銀行進出明細顯示，除了彰銀小幅賣超2729萬元、兆豐銀賣超台股4.49億元以外，其餘6家全都站在買方，台銀、土銀兩家財政部100%持股的行庫買超各為3.38億與7.76億元，為5月以來最大買超。

另外，合庫買超台股51.71億元、台企銀買超2.77億元、第一金買超3.17億元、華南永昌則買超12.7億元。

市場觀察，受到八大行庫上周賣超台股158.12億元影響，即使今日行庫熱情買超，本月八大行庫仍賣超台股199.27億元，手中應還有不少銀彈可以充實台股庫存。

至於今日買超標的，以00929買超19665張最多、長榮航與三商壽各買超6971張與6019張名列第2、3名。

另外，權值股鴻海、國泰永續高股息、緯創、元大美債20正2、燿華、台積電與大亞也都在買超前十名的行列中。