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台泥升級！集團轉型控股公司　營運站穩第3、4隻腳

▲台泥2024股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台泥2024股東會，董事長張安平致詞。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）今（21）日舉行股東會，修正公司章程，正式將公司名稱改為「TCC GROUP HOLDINGS」，轉型為控股公司，董事長張安平表示，低碳水泥的國際化佈局，成為營運第3隻腳，新能源佈局則是第4隻腳，「今天的台泥，已經是名正言順的台泥集團控股公司了。」

台泥2023年全年營收為1093.14億元，稅後淨利為79.97億元，年增48％，EPS為1.06元。截至今年，台泥有27家子公司，跨足11種產業，佈局全球13個跨國市場，晉升低碳建材、資源循環、綠色能源的開發商，更可以與高科技和電子業並駕齊驅。

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張安平表示，2018年台泥著手布局兩岸以外的市場，與土耳其OYAK成立合資公司，透過葡萄牙Cimpor在非洲取得超低碳替代原燃料、製成超低碳水泥，去年11月底決定擴大投資歐亞非低碳水泥市場，對OYAK持股比例提高至60％、Cimpor持股也增為100％，低碳建材將可擴大在歐洲市場的競爭力，2023年獲利有45％都來自歐洲低碳水泥，「土耳其、歐洲與非洲的國際化佈局，無疑為台泥營運開創穩健的第3隻腳。」

張安平指出，這6年來台泥致力於低碳轉型，也投入可儲存、管理、聚合交易的綠色能源，建置了儲能案場、提供穩定供電頻率、提升能源效率的智能電網，以及生產安全高功率的三元鋰電池，除了帶來穩定獲利，也讓台泥累積許多跨領域專利及技術，「新能源領域，是支撐台泥完成蛻變、徹底從歷史角色中脫胎換骨、撐起一個全新台泥的第4隻腳。」

張安平也宣布，「TCC已經不只是台灣水泥公司Taiwan Cement Corporation的縮寫，更是對環境的承諾，也是對人類關懷的承諾，今天的TCC，實際上已經是名正言順的台泥集團控股公司 TCC GROUP HOLDINGS了。」

關鍵字： 台泥新能源低碳

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