IEAT與美國奧蘭多市經濟合作委員會簽合作備忘錄　添合作新夥伴

▲左上圖OEP經濟發展處副總裁Destin Wells與IEAT秘書長黃文榮於締盟儀式中互贈禮品；右上圖簽約典禮貴賓合影；下圖佛羅里達商務廳及奧蘭多OEP訪團與IEAT於大樓前合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

美國佛羅里達商務廳商業發展部總裁TJ Villamil及「奧蘭多市經濟合作委員會(Orlando Economic Partnership, OEP)」經濟發展處副總裁Destin Wells日昨率領訪團拜訪台北市進出口公會(IEAT)，當日同時舉行兩會締盟儀式。OEP成為IEAT全美第33個、全球第60國、第176個姐妹會，IEAT再添國際合作新夥伴，為台美貿易合作開啟全新篇章！



本次締盟由IEAT秘書長黃文榮及OEP總裁Tim Giuliani代表簽署合作備忘錄，外交部北美司總領事張詩瑞、經濟部國際貿易署鄭錦松經濟參事、Select Florida駐台代表處處長陳左雯、IEAT美洲委員會副主委謝孟璋、理事林正誠，以及IEAT會員企業融程電訊董事長呂谷清等多位代表出席觀禮見證。

IEAT秘書長黃文榮致詞時表示，台灣與佛州的淵源及關係非常的長遠且深厚，近年來台美經貿關係合作日益密切，尤其在2022年雙方政府簽訂「台美21世紀貿易倡議」後，不僅帶動台、美之間進出口值大幅成長，台灣與佛州之間的進出口貿易額更是來到13億美元，台灣更是成為佛州在亞太地區的第四大雙邊貿易夥伴，雙方未來的合作商機不容小覷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

IEAT創立於1947年，長年以來積極佈局海外合作夥伴關係，為會員廠商開拓更寬廣的國際市場網絡；北美是IEAT一向特別重視的市場，每年皆辦理多場活動推廣美國的農產品、醫療器材及酒類產品等；IEAT在全美23州共有33個國際姐妹會，感謝駐亞特蘭大辦事處經濟組陳新發組長的居中促成，OEP是奧蘭多地區經濟發展的重要推手，2023年更獲美國ACCE選為「年度最佳商會」，本次IEAT與OEP正式締盟，意味著開啟雙方未來長遠且深厚的的合作關係，期待未來和OEP一起努力，創造更多市場商機。

佛羅里達商務廳商業發展部總裁TJ Villamil表示，佛羅里達與台灣的經濟發展歷程極為相似，皆在短時間內發展了世界級的經濟奇蹟，為國家創造極高的經濟產值。現今佛州在世界經濟體上排名14，預估在2030年將躍升至全球前10名，當地市場及製造業的發展相當有活力，對此也相信台商在佛州的投資將因此顯著受益；佛羅里達商務廳本次前來見證IEAT與OEP的締盟，未來亦將持續支持兩會在經貿交流與台美間的互動。

OEP經濟發展處副總裁Destin Wells強調，OEP與IEAT在追求組織完善、永續經營以及鏈結國際夥伴合作方面有著共同的價值觀，這些價值觀是成為成功商會的關鍵要素。他指出，OEP與IEAT的目標一致，皆致力於提升會員企業的國際競爭力和市場影響力。

透過此次締盟，雙方將能夠發揮各自的優勢和資源，為雙邊會員企業創造更多元的交流與合作機會。此次締盟不僅是雙方合作的新起點，更是展示雙方對未來合作的高度承諾和期待，期待未來雙方能夠攜手協力，共創雙贏。

此次IEAT與OEP的締盟，象徵著IEAT在全美的經貿合作網絡再下一城，隨著國際合作夥伴的持續增加，IEAT將繼續致力於與國際合作夥伴推動更多創新性的合作計畫，促進台灣與全球市場的經濟交流與發展，為會員企業開創更多商機。