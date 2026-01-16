台美關稅15%！彰化水五金業者鬆口氣：終於可以放心過年了

▲彰化水五金產業創造600億供應鏈。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

全球知名的「水龍頭故鄉」彰化頂番婆水五金產業，近10個月以來籠罩在美國「對等關稅」的不確定陰霾中。一度因高關稅威脅導致訂單凍結、生產線放緩，上千家工廠與年產值曾達600億的供應鏈面臨嚴峻考驗。如今，隨著關稅税率確定為15%，且不疊加，當地產業終於能暫時放下心中大石，預期市場將逐步回穩，找回競爭力。

關稅明朗化產業吃下「定心丸」

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈坦言，自去年4月起，在關稅前景未明的壓力下，產業運作幾乎陷入停滯。許多原有訂單不是被客戶暫停，就是改為「有需求才下單」的保守模式，導致工廠難以進行長期生產規劃。張家烈描述：「之前就是在28%、又可能疊加的狀況下，我們比韓國、日本多了快十幾趴的成本劣勢，現在水平恢復到一樣，客戶的訂單就不會再hold住了。」

▲彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈。（圖／ETtoday資料照）

張家烈進一步透露，這段期間，許多海外客戶也在觀望台美關稅談判的結果，不敢輕易轉單，常規下單也暫停，如今關稅稅率塵埃落定，基層產業界對政府的談判成果「抱持很大樂觀」，這讓傳統水五金產業保有競爭力。

訂單可望回歸正常節奏，利潤壓力稍解

張家烈分析，在確定關稅15%不疊加的狀況下，整體產值水準應能恢復到往年規模，更重要的是，訂單模式將從臨時、觀望狀態，回歸到較可預測的「季單、年單」，讓業者能安心備料、排程生產。

「至少比較可以預期說，Q1或Q2的訂單要怎麼來準備。」他解釋，關鍵在於關稅成本變得明確。他估計，在公平競爭基礎恢復後，台灣業者有機會在「高值化、少量多樣」的產品領域增加份額，整體產值樂觀預期有10%到20%的成長空間。

▲彰化縣頂番婆有全球知名水五金產業。（圖／ETtoday資料照）

而張家烈也點出關稅對產業的致命影響「水龍頭的利潤只有10幾趴而已，這一來一回差個5到10%的關稅，對我們或對客戶，成本壓力都很大。」因此，將關稅差距拉平，是維持產業生存與接單能力的關鍵。

加速市場多元化布局

這次關稅危機雖帶來衝擊，卻也迫使頂番婆產業進行深刻反思與轉型。張家烈指出，水五金產業的外銷市場高度集中，美國就占了約7成。這次風波讓業者體認到「不能只依賴美國單一市場」。

「這陣子產業界一直在尋求解決方式，看還有沒有其他海外市場可以擴展。」他透露，業界正積極開拓新市場，而政府也在展覽、海外拓銷路線上提供協助。這場危機意外推動了產業思考更多元、更分散的市場路線，為未來發展增加韌性。

▲關稅15%不疊加，水五金產業可望朝穩定發展。（圖／民眾提供）

展望新局可以安心過好年

對於歷經數月忐忑的頂番婆業者來說，關稅的明朗無疑是一份及時的禮物。張家烈說「本來是新的一年過來，都不知道這個年怎麼過。今天聽到好消息，大家應該今年可能年會比較好過一點了，可以放心。」