台股刷新高　外資買超近400億元、加碼聯電7.7萬張最多

▲外資今日買超聯電7.7萬張，居單日買超第一名個股。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
台積電（2330）法說預期AI成長，以美元計價營收有三成成長空間，加上台美關稅拍板定案15%，今（16）日台股突破3萬1千點，外資回補買超399.17億元，單日敲進聯電（2303）買超7萬7279張，居買超第一名首位。
台積電繳出財報、給出營運展望令市場滿意，股價震盪走高，盤中創下1750元新高價位，台股開高走高，終場漲598.12點或1.94%，以31408.7點作收，總成交值8468.55億元，
三大法人買超369.04億元，其中外資買超399.17億元，投信賣超80.67億元，呈現連九賣，以及自營商買超50.54億元。
近期傳出台積電、三星兩大晶圓代工廠陸續縮減8吋產能產能，有助8吋廠產能利用率回升，聯電成為今日外資買超第一名個股，合計買7.7萬張，買超第二～五名個股、張數分別友達（2409）4萬2206張、南亞（1303）3萬7750張、台新新光金（2887）3萬4153張、台塑（1301）1萬9890張。
外資買超第六～十名個股、張數，分別凱基金（2883）1萬5116張、國泰金（2882）1萬3653張、廣達（2382）1萬1798張、國巨*（2327）1萬339張及華航（2610）1萬295張。
外資賣超第一～五名個股、張數分別華新（1605）6萬2190張、金寶（2312）1萬9924張、燿華（2367）1萬6022張、長榮（2603）1萬1540張、陽明（2609）1萬714張。
外資賣超第六～十名個股、張數分別長興（1717）1萬320張、兆赫（2485）1萬196張、神達（3706）8260張、中鋼（2002）7664張，以及國碩（2406）7104張。
