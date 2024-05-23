鴻華4款電動車反映正面！劉揚偉：「乘用車年銷售」可望逾萬輛

▲鴻海科技集團暨鴻華先進董事長劉揚偉，親自主持鴻華先進股東會。（圖／鴻華先進提供）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海集團與裕隆合資成立的鴻華先進（2258）23日舉行股東會，董事長劉揚偉表示，今年預期乘用車台灣年度銷售量可望超過萬輛、商用車銷售超過百輛。他也預告，今年鴻海科技日將會推出新款乘用車、商用車。

鴻華先進23日於寶高智慧產業園區召開2024年股東常會，由鴻海科技集團暨鴻華先進董事長劉揚偉親自主持。股東會中，承認2023年度營業報告書、財務報表，財務表現合併營業收入總計10億4,399萬元，年增253%；營運成本及費用管控方面，營業毛利總計1億5,709萬元。

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劉揚偉表示，鴻華先進成立3年多來，造車速度有目共睹，旗下商用車、乘用車款總計已交付超過2,000輛給客戶，未來將以台灣為基礎，持續拓展海外如北美、東南亞市場，朝「立基台灣，放眼全球」的目標持續推進。

談及鴻華先進電動車布局進展，劉揚偉指出，鴻華以「開放平台為核心，推動電動車普及化」的願景，藉平台分享來降低開發費用及縮短開發時程；現旗下4款電動車，已有電動巴士Model T、乘用車Model C兩款車型量產交付客戶，市場反映正面。

在電動巴士方面，Model T獲海內外客戶大力，且支持訂單大於產能，促使鴻華投入電動巴士製造，鴻華橋頭新廠已於今年4月11日動土，預計2025年完工，初期產能約年產500輛、2028年目標擴產至1,000輛。

除滿足國內市場需求，鴻華橋頭新廠也會是電動巴士的重要出海口，基於鴻海集團智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大平台的頂層架構，橋頭新廠將是鴻海在台灣建置的指標性AI工廠之一。

另觀察乘用車方面，Model C為車型的首部台灣國產電動車Luxgen n7，鴻華先進交付客戶已超過2,100輛，預計今年第三季前可望將9,000輛預訂交付完畢，全年出貨量目標破萬輛，可望為鴻華帶來百億元營收貢獻。

此外，外界高度關注的第二款乘用車Model B也將於今年第四季投入量產準備，配合客戶進行預訂。

▲鴻華先進今年預期乘用車台灣年度銷售量可望超過萬輛、商用車銷售超過百輛。（圖／鴻華先進提供）

鴻華在研發端也持續投入，持續強化各車型研發、測試驗證、量產推進、技術整合以及各項軟體建置等自主研發工作，以提供客戶更優質的CDMS委託設計製造服務（Contract design and manufacturing service）。

至於外界最關切的海外布局，劉揚偉表示，全球電動車市場仍處於正成長，鴻華先進會先聚焦北美、東南亞市場，致力往全球市場邁進；同時，鴻海集團目前手上的CDMS專案，鴻華也有一定程度參與，未來營收可期。

除持續精進自主研發能量，在「永續經營＝EPS+ESG」理念下，鴻華先進也特別注重產業的永續發展，鴻華橋頭新廠區將採低碳綠建築、生態綠化等，構建「智慧科技、永續環保」環境。未來一年，鴻華也會成立永續發展組織，制定永續發展政策，落實企業永續經營為最終目標。