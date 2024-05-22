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國台辦連批賴清德旅遊業看情勢不妙　籲先解除赴大陸禁團令

▲中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁。（圖／記者于佳云攝）

▲中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，政府如不解除赴大陸旅遊禁團令，公會將發動抗爭並告政府違法、違憲。（圖／資料照）

記者張佩芬／台北報導

大陸國台辦昨(21)晚再發千字文，具體批評賴清德向外部勢力獻媚求援，也只不過是一枚「棋子」，強調「台獨」是絕路，「大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是民進黨當局所造成的。」相關談話讓台灣航空旅遊業認為事情發展很不妙，旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，此時我方應先解除6月1日國人赴陸禁團令以緩解緊張情勢。

蕭博仁指出，在開放兩岸觀光方面，過去一直都是我方先開放，沒有所謂的對等條件，我方開放了，才讓對岸開始鬆綁，台灣是民主自由國家，不應限制國人組團赴大陸旅遊，除非政府宣布紅色警戒，目前的禁團令是違法、違憲，且影響旅行業生存，政府如不解除禁團令，公會除了將發動抗爭，也將告政府違法、違憲。

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蕭博仁指出，他昨日已與觀光署聯繫，問要告應該告哪個單位，有關官員坦承應該是告觀光屬，但觀光署也只是奉命行事。蕭博仁指出，馬習二會中，中共中央總書記習近平提到「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，他原以為賴清德發表就職演說後兩岸關係可望改善，可以開始交流，未料情況變糟，而他已安排今天要赴北京邀請對岸旅遊相關單位來台參加台北國際夏季旅展與秋季旅展，如果對岸能順利來台參展，或許就有望改善。

昨晚國台辦新聞發言人陳斌華指出，「台灣地區領導人」20日的講話通篇充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙，「台獨」立場更加激進冒險，大肆宣揚所謂「主權獨立」、「兩岸互不隸屬」、「台灣住民自決」等分裂謬論，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動「台灣問題國際化」，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，可謂是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」，這充分證明，其是台灣主流民意的背叛者、台海及地區和平穩定的破壞者。

在與兩岸觀光有關部分，陳斌華說，賴清德講話中打著「和平共榮」的幌子，空談「以對話取代對抗、交流取代圍堵」，兩岸可重啟觀光交流、學位生來台就學，讓某些不明就里的人誤以為其有改善兩岸關係的善意、誠意，必須指出的是，大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是民進黨當局所造成的，賴清德不僅不痛改前非，還給旅遊、就讀附加上「雙邊對等」的前提，「這當中哪裡有促進兩岸交流交往、改善台灣經濟民生的真心實意?」

關鍵字： 國台辦連批賴清德旅遊業情勢不妙解除赴大陸禁團令

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