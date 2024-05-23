國賓西門戲院暫停營業！台電：萬華變電所饋線跳脫致停電　搶修中

▲西門國賓大戲院今下午4點後暫停營業。（圖／翻攝自臉書／國賓影城）
記者陳瑩欣／台北報導
國賓影城西門戲院今(23)日突然公告下午16：00以後暫停營業，主因是電力因素所致。台電指出，今14時30分由於萬華變電所饋線跳脫，導致台北市萬華區成都路、西寧南路、昆明街、內江街等一帶共104戶停電。
台電指出，獲報後立即派員至現場搶修，並於15時49分復電103戶，逾九成九，剩餘1戶（國賓影城）停電刻正搶修中。
▲西門國賓大戲院今下午4點後暫停營業。（圖／翻攝自臉書／國賓影城）
記者陳瑩欣／台北報導
國賓影城西門戲院今(23)日突然公告下午16：00以後暫停營業，主因是電力因素所致。台電指出，今14時30分由於萬華變電所饋線跳脫，導致台北市萬華區成都路、西寧南路、昆明街、內江街等一帶共104戶停電。
台電指出，獲報後立即派員至現場搶修，並於15時49分復電103戶，逾九成九，剩餘1戶（國賓影城）停電刻正搶修中。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
今年3、4月統一發票新一期獎號即將在本周六（25日）公告，不過財政部統計發現，1、2月統一發票大獎還有13張無人領，其中千萬特別獎號碼「16620962」還有3張無人領，有民眾在新北市土城區繳60元停車費就中獎，呼籲民眾把握時間兌領。
2024-05-23 10:30
200萬張Costco（好市多）聯名卡卡友注意！台北富邦銀行宣布，9月起，以 Costco 聯名卡於特約商店(含台灣 Costco 店內)分期付款交易，將不提供好多金回饋。
2024-05-23 12:02
台股今（23日）早盤指數再創高，連2個交易日刷新紀錄，台股ETF表現也不遑多讓，以昨（22）日股價來，看22檔收盤價創下歷史新高，也讓182萬2683位台股ETF受益人開心賺錢；若以成交量來看，交易最熱的是月初甫上市群益科技高息成長（00946）以4.2萬張最具人氣。
2024-05-23 10:20
輝達（NVIDIA）財報看俏盤後大漲超過6%，股價衝破1000美元創新高，並宣布6/7日1拆10，雖然分拆讓投資人興奮及公司持續看好前景，但半導體分析師陸行之指出，輝達二季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜，他並提出6點看法，認為「降溫訊號」已出現。
2024-05-23 08:45
連鎖咖啡品牌業者路易莎（2758）昨（22）日突然宣布「撤回上櫃申請」，波及今（23）日興櫃表現，至午盤前，盤中股價重挫逾6%，最低來到128.5元，為14個月低點。
2024-05-23 12:37
民眾對房地合一稅課徵觀念一知半解，接到補稅通知單不服申復卻又敗訴的案例時有所聞。台北國稅局指出，去年就有民眾賣屋，雖然拿出居住6年的證明，但實際居住人為納稅義務人已成年子女，因此申報112年度個人房屋土地交易所得想要動用400萬免稅額遭到國稅局剔除，事後補稅逾77萬元。
2024-05-23 00:12
520卸任衛福部政務次長職務的王必勝，傳出可望於6月初到開發金子公司中華開發資本為生技創投事業貢獻心力，年薪上看800萬元，對此開發金今（23）日以「市場單一個案傳言，不予評論」回應。
2024-05-23 09:19
新股抽籤紅包別錯過！二極體廠德微(3675)明日起開放投資人申購，每股承銷價248.9元，依今日收盤價296.5元計算，幸運中籤一張有望現賺4.76萬元。
2024-05-22 22:07
高股息ETF在5月進入換股高峰期，國泰台灣ESG永續高股息（ 00878）本周起至月底，也進入一連10天換股調整期，今（23）首見3 檔新增成分股包括聯詠（3034）、中華電（2412）與正新（2105）；在「有進有出」下，目前現有成分股權重降最多依序是華碩（2357）、仁寶（2324）與技嘉（2376），恐列入遭剔除行列中。
2024-05-23 18:09
開發金（2883）今（23）日代子公司中華開發資本（下稱「開發資本」）公告，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，開發資本擬於明日（5/24）董事會通過後，延聘前衛生福利部政務次長王必勝先生擔任資深副總經理。
2024-05-23 17:50
讀者迴響