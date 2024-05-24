不婚不生躺平！當工讀生領時薪「妹子月領27K」讚：年存18萬以上

▲原PO很滿意現在的生活。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣物價飛漲，房價也高昂，不少年輕人已經放棄買房躺平，一名女網友表示，在超市當工讀生，每天工作時間8小時，一個月上19天班，每月薪資約27K左右，跟店內的正職差不多，只是沒有年終而已，每年還可以存18萬元，很滿意現在的生活。

原PO在Dcard發文「領時薪躺平好像也不錯」，在連鎖超市當PT，時薪比基本薪資多一點，每月工作18至19天，每天8小時，比正職多休2-4天，「也有特休換錢，國定雙倍」，雖然不太會讓工讀生上國定假日，但她認為這樣也不錯，假日人多較累，比較想要休假。

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她透露，每月薪水約27K左右，以她的年資加上特休，換成錢約2萬元左右，反觀店內的正職人員，月休8-10天，月薪29K，「只是他們有1-1.5個月的年終」。

▲原PO每年可以存18萬以上。（示意圖／記者李佳蓉攝）



原PO表示，自己是母胎單身，未來不結婚、不生孩子、不談戀愛，也不購買汽車和房子，是個傳統宅女，平時都在家追韓劇和陸劇，「唯一的樂趣就是每年一次的出國旅遊」，也曾考慮找正職工作，但後來發現，目前的生活方式其實相當不錯，每年還能存18萬元以上，父母有退休金，不需要她養，「其實領時薪可以躺平也不錯了」。

對此，網友認為喜歡現在的生活就好，「妳高興就好，畢竟每個人物慾不同，目標也不同，沒有誰對誰錯，我自己也是覺得當個公務員每天朝九晚五月領6萬夠生活就好，但家人朋友一直要我去科技業領高薪，被說久了真的也是蠻燥的」、「不用負擔家裡開銷，物慾又低的話，真的活得開心就好了」、「我以前也打算在家躺平，一個月賺三萬多感覺也很夠，直到不小心交了男友，雖然並沒有想要生小孩，但越來越想賺更多錢，才能和對方一起享受生活」。