陽明總座曝「紅海危機消耗2成運力」　法人：今年EPS上看10元

▲右起陽明鄭貞茂董事長、唐達興獨立董事，杜書勤總經理，黃智聰獨立董事。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(24)領先航運業界，成為第一家召開股東會的公司，公司總經理杜書勤答覆股東詢問時指出，今年原因船噸過剩市場並不看好，未料紅海危機消耗15-20%運力，運價迎來高峰，如果下半年情勢不變，公司今年獲利無虞。法人估如紅海情勢不變，陽明今年EPS上看10元。

有國內法人稍早估陽明今年EPS9元，以目前紅海情勢，今日表示確實有挑戰10元的實力。陽明今年首季營收438.01億元，稅後純益93.79億元、年增175.85％，每股稅後純益(EPS)2.69元，今年4月稅後純益29.7億元，年增率91.6%，單月EPS0.84元。

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陽明去年營收1406.24億元，年下滑約62%，稅後淨利為47.74億元，較2022年1806億元大幅下滑約97.35%，EPS1.37元，較2022年每股盈餘51.71元大幅下滑，其中利息收入73.09億元是主要獲利來源。

陽明今年預計配發2元股利，將撥稅前獲利1%做員工酬勞，共103,483,211元，如果1550名股東平均發給，每人約可得66,763元。

陽明過去幾年股東會都在基隆七堵召開，今年因為有董事會改選，為提高股東出席率，以達選舉門檻，改回在台北三軍軍官俱樂部召開，並贈送股東100元超商禮券。