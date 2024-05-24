陽明董事會11席增為15席　大船不能一直靠別人會評估自建

▲陽明考慮大船不能一直靠別人，將評估自建2萬箱以上大船。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(24)日股東會改選董事，董事席次從11席增為15席，其中獨董自3席增為5席，另因有法人代表變更與獨董去職，董事會增加6名新面孔。陽明總經理杜書勤指出，公司在歐洲線主要有公司所屬THE聯盟其他成員的2.4萬箱(20呎櫃)航行，享有競爭優勢，但公司不能一直靠別人，年中研擬中長期計畫時會評估建造。

杜書勤指出，目前港口壅擠比較明顯的是西地中海地區，因為船隻不進東地中海，貨都卸在西地中海；另因遶航增加派航船隻，需要的貨櫃也增加，缺櫃現象越來越明顯，第三季旺季可期，6月15日有再漲計畫，也會考慮收旺季附加費，不過運價波動不會像疫情間那麼嚴重，主要是疫情期間民眾無法外出消費，現在很多消費用在服務、外出餐飲與旅行等，需要購買的商品沒疫情期間那麼多，現在情況比疫情期間穩定。'

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對於董事會擴大規模，陽明董事長鄭貞茂表示，主要是考慮公司治理。另今日股東會通過發放股利２元，有股東要求公司保留盈餘那麼多，下半年應加發一次股利，鄭貞茂回應表示牽涉到組織章程修訂，且係個人建議，目前沒有考量。

新任董事包括行政院國發會三名代表：

施克和：國發會副主委。

許婉琪：中台科技大學行銷管理系副教授，曾任陽明協理與陽明海洋文化基金會執行長。

陳方文：逢甲大學運輸物流系副教授。

交通部法人代表：

帶佐敏：成大交通管理系副教授。

陳純純：陽明資經理。

獨立董事：

陳晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師。

蔡豐明：海洋大學教授兼系主任。

熊正一：台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授。