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築間新品牌跨足日式燒肉酒場　海外拚插旗日本、馬來西亞

▲築間再推日式燒肉新品牌。（圖／築間提供）

▲築間再推日式燒肉新品牌。（圖／築間提供）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）搶攻台灣燒肉市場年產值200億元商機，目前旗下燒肉品牌營收占比達25％，今日再宣布跨足日式燒肉酒場市場，推出全新品牌「築間燒肉本命」，首店將於5／31插旗新北永和；海外部分則要進攻日本、馬來西亞等地，期盼再創營運高峰。

築間表示，根據數據統計，台灣燒肉市場年產值超過200億元，未來更有機會上看500億元，顯見台灣人對於燒肉的喜愛程度，集團憑藉個人燒肉品牌打入日式燒肉市場成功經驗，陸續開出吃到飽、高檔精緻等2大日式燒肉品牌，也投入韓國烤肉市場，推出2韓式烤肉品牌皆開出亮眼成績單，帶動營收成長；看好這波商機，再趁勝追擊於5／31開出全新日式燒肉品牌「築間燒肉本命」，跨足日式燒肉酒場市場。

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築間指出，集團積極擴大海內外餐飲市場版圖，在國內持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，並將旗下品牌陸續納入聚落，創造聚客效益。

海外市場部分，除了「築間酸菜魚」已插旗香港銅鑼灣，Q2也預計再推動旗下「築間幸福鍋物」及「燒肉 Smile」進軍香港旺角，年底前則規劃至日本開出首家直營店，目前也正積極籌備人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」進軍馬來西亞等東南亞市場，未來持續擴大集團在餐飲市場版圖，期能創造營收規模經濟，帶動業績成長。

關鍵字： 築間燒肉

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