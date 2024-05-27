所羅門連8天被盯「今送禁閉室」　再被證交所列入15檔注意股

▲證券交易所公布15檔注意股，其中，所羅門被列入其中。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

證交所27日公布15檔注意股，其中，輝達概念股「所羅門」（2359）最近60個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達342.62%、最近90個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達364.28%，被列入注意股；此外，由於所羅門連續5次及當日沖銷標準，即日起關入「禁閉室」直至6月12日為止。資料顯示，所羅門連續8次列入注意股，光是5月就累計被登記注意股共11次。

另外像是高力（8996）於5月27日本益比為79.35，且股價淨值比為17.92；另當日週轉率為8.38%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比4倍以上，也被列入注意股。

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其他被列入注意的有價證券資訊還包括：亞力國票38購02（076119）、亞翔永豐39購02（077474）、吉茂（1587）、昆盈（2365）、正崴（2392）、凌群（2453）、盟立（2464）、百容（2483）、蔚華科（3055）、迎廣（6117）、羅昇（8374）、同方友友-DR（911868）、巨騰-DR（9136）

另觀察處置證券資訊，被關入「禁閉室」的個股包括所羅門（2359）、藍天（2362）、佳能（2374）、正崴（2392）、陽明（2609）、萬海（2615）、穎漢（4562）、光聖（6442）、藥華藥（6446）、永道-KY（6863）、雷虎（8033）、美德醫療-DR（9103）。