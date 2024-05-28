刪出國經費「增加打詐研發」！數位部揭3支箭：幫助全民數位轉型

▲數位發展部長黃彥男（中）揭示數位發展未來施政的「三支箭」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

數位發展部長黃彥男28日表示，數位部要幫助台灣產業數位轉型、進一步發展數位經濟，現階段就要建設一條「數位版的高速公路」，也就是確保數位經濟網路的韌性，包括防詐、強化通訊資安及推動數位產業，幫助全民順利進行數位轉型。

數位部辦理媒體茶敘，黃彥男於會中揭示數位發展的「3支箭」。除了延續前數位部長唐鳳的基礎與政策，他表示，數位部未來施政將聚焦「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」，同時兼顧防弊及興利，積極促進全民數位轉型。

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黃彥男表示，國人十分關心當前詐騙問題，第一支箭，數位部將刪減出國經費，增加打詐的研發及執行經費，規劃設立「數位部打詐通報查詢網」，利用AI對抗AI假訊息，加強民眾對詐騙訊息的認知與警覺心。

他指出，第二支箭，是強化台灣通訊系統的資安及韌性，避免未來網路和天災人禍造成大規模通訊的中斷；第三支箭，則瞄準促進數位經濟發展，加強輔導及投資數位產業，推動台灣AI、軟體及資安產業，在2026年成為我國新兆元產業。

黃彥男也表示，數位部主要職掌為促進全國通訊、資訊、資通安全，網路與傳播等數位產業發展，統籌數位治理與數位基礎建設，並促進數位經濟發展及加速國家數位轉型，核心理念是運用數位工具來提升「全民數位韌性」，確保台灣在任何時候遭受不利影響時，不僅可以快速恢復，並透過完善機制即時應變，甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質。

簡單來說，數位部從社會共融、產業發展、突發應變等三大面向切入，連結「公民」與「技術」，並提升「產業」及「安全」，幫助全民更順利進行數位轉型。

黃彥男指出，數位經濟需要一條安全及快速的數位高速網路系統，從上面的任務報告（mission statement），數位部應該統籌相關的部會來設計、建造、發展及管理這條數位經濟的高速網路系統。

這條數位高速網路系統，必須具有高度資安及韌性的功能，可提供政府各單位數位轉型所需的技術及工具，並讓所有的產業容易使用這條可信任數位經濟高速路網，發展新的數位經濟產業。

黃彥男進一步說明，這條數位經濟路網整合4G、5G、6G、衛星、光電纜、微波等通訊技術，確保數位經濟網路的韌性，發展新興的數位經濟產業，並管理路網的安全，訂定法律規範，安裝網路偵測及防禦系統，防止犯罪集團利用此路網來進行不當或違法的工作，如詐騙金錢、資安攻擊、散播假消息、竊取機敏個資等。

他強調，這就好比交通部負責規劃及維護我國的交通運輸系統，包括台鐵、高鐵及高速公路。交通部根據產業及民衆生活的需要，規劃運輸系統的路線、交流道、車站等，爲了管理行車的安全，訂定交通罰則如違規停車、超速、危險駕駛行爲等，但在運輸系統上面犯罪，仍回到相關的單位處理。

比方說，高速公路發生搶劫案，負責破案的單位是内政部警政署，不是交通部；若在高速公路旁燒稻草而造成視線不清，負責糾察的單位是環境部，亦非交通部，交通部可多設道路監控系統，幫助其他單位執行法定的工作。

另外，為了加速政府數位轉型，黃彥男表示，數位部將推動培養公務人員具有應用AI技能，導入AI和數位簽章工具，建立T-Road資料安全通道，全面推動無紙化，提升政府的行政效率。