ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

刪出國經費「增加打詐研發」！數位部揭3支箭：幫助全民數位轉型

▲數位發展部長黃彥男（中）揭示數位發展未來施政的「三支箭」。（圖／記者楊絡懸攝）

▲數位發展部長黃彥男（中）揭示數位發展未來施政的「三支箭」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

數位發展部長黃彥男28日表示，數位部要幫助台灣產業數位轉型、進一步發展數位經濟，現階段就要建設一條「數位版的高速公路」，也就是確保數位經濟網路的韌性，包括防詐、強化通訊資安及推動數位產業，幫助全民順利進行數位轉型。

數位部辦理媒體茶敘，黃彥男於會中揭示數位發展的「3支箭」。除了延續前數位部長唐鳳的基礎與政策，他表示，數位部未來施政將聚焦「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」，同時兼顧防弊及興利，積極促進全民數位轉型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃彥男表示，國人十分關心當前詐騙問題，第一支箭，數位部將刪減出國經費，增加打詐的研發及執行經費，規劃設立「數位部打詐通報查詢網」，利用AI對抗AI假訊息，加強民眾對詐騙訊息的認知與警覺心。

他指出，第二支箭，是強化台灣通訊系統的資安及韌性，避免未來網路和天災人禍造成大規模通訊的中斷；第三支箭，則瞄準促進數位經濟發展，加強輔導及投資數位產業，推動台灣AI、軟體及資安產業，在2026年成為我國新兆元產業。

黃彥男也表示，數位部主要職掌為促進全國通訊、資訊、資通安全，網路與傳播等數位產業發展，統籌數位治理與數位基礎建設，並促進數位經濟發展及加速國家數位轉型，核心理念是運用數位工具來提升「全民數位韌性」，確保台灣在任何時候遭受不利影響時，不僅可以快速恢復，並透過完善機制即時應變，甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質。

簡單來說，數位部從社會共融、產業發展、突發應變等三大面向切入，連結「公民」與「技術」，並提升「產業」及「安全」，幫助全民更順利進行數位轉型。

黃彥男指出，數位經濟需要一條安全及快速的數位高速網路系統，從上面的任務報告（mission statement），數位部應該統籌相關的部會來設計、建造、發展及管理這條數位經濟的高速網路系統。

這條數位高速網路系統，必須具有高度資安及韌性的功能，可提供政府各單位數位轉型所需的技術及工具，並讓所有的產業容易使用這條可信任數位經濟高速路網，發展新的數位經濟產業。

黃彥男進一步說明，這條數位經濟路網整合4G、5G、6G、衛星、光電纜、微波等通訊技術，確保數位經濟網路的韌性，發展新興的數位經濟產業，並管理路網的安全，訂定法律規範，安裝網路偵測及防禦系統，防止犯罪集團利用此路網來進行不當或違法的工作，如詐騙金錢、資安攻擊、散播假消息、竊取機敏個資等。

他強調，這就好比交通部負責規劃及維護我國的交通運輸系統，包括台鐵、高鐵及高速公路。交通部根據產業及民衆生活的需要，規劃運輸系統的路線、交流道、車站等，爲了管理行車的安全，訂定交通罰則如違規停車、超速、危險駕駛行爲等，但在運輸系統上面犯罪，仍回到相關的單位處理。

比方說，高速公路發生搶劫案，負責破案的單位是内政部警政署，不是交通部；若在高速公路旁燒稻草而造成視線不清，負責糾察的單位是環境部，亦非交通部，交通部可多設道路監控系統，幫助其他單位執行法定的工作。

另外，為了加速政府數位轉型，黃彥男表示，數位部將推動培養公務人員具有應用AI技能，導入AI和數位簽章工具，建立T-Road資料安全通道，全面推動無紙化，提升政府的行政效率。

關鍵字： 數位發展部黃彥男數位部數位轉型數位經濟資安

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

打詐祭3支箭！網路平台改系統慢　數位部長黃彥男要找「喝咖啡」

打詐祭3支箭！網路平台改系統慢　數位部長黃彥男要找「喝咖啡」

數位發展部長黃彥男上周已就任，27日首次前往立法院備詢。面對打詐議題，資安學者出身的他強調，以後會常常找Meta、Google等平台業者來「喝咖啡」，並將在3個月內建置「打詐通報查詢網」，有網頁及App形式，讓民眾即時查詢、或是通報可疑的網路詐騙訊息。

2024-05-27 15:36
台銀日圓現鈔0.2085！專家拋「易貶難升」關鍵　再戰4月底新低

台銀日圓現鈔0.2085！專家拋「易貶難升」關鍵　再戰4月底新低

台幣強彈，台銀日圓現鈔今（28）日來到0.2085的價位，挑戰4月29日創下「0.2078」、34年新低。合庫金首席經濟學家徐千婷指出，美元太強是這波日圓走弱的關鍵，美、日利差高達5個百分點，而過去美國利率暴力走升後，日圓開是貶，在日本政府維持長期低利率的環境下，國際套利交易採「換美元、空日圓」的模式操作，也加深日圓走貶，短線易貶難升。

2024-05-28 12:07
兩岸旅遊好消息近了　3檔觀光股漲停、航空雙雄漲5％

兩岸旅遊好消息近了　3檔觀光股漲停、航空雙雄漲5％

兩岸觀光旅遊傳將露出屬光，商總理事長許舒博昨日提到，兩岸航班增加、旅遊人數增加等都有在溝通，近期就會有好消息；受此激勵，相關類股今（28）日應聲大漲，旅行社股五福（2745）、燦星旅（2719），以及飯店股寒舍（2739）盤中亮燈漲停；航空雙雄也漲5％。

2024-05-28 12:05
長榮股東會煙硝味濃烈！　張國煒人馬開戰公司派

長榮股東會煙硝味濃烈！　張國煒人馬開戰公司派

長榮海運（2603）今日舉行股東會，多名小股東踴躍發言，其中不少股東都提到長榮張家的經營權之爭，被視為張國煒人馬的律師林文鵬也出面發言，但也有小股東持相反立場，兩種聲音輪番上陣發言，戰況激烈。

2024-05-28 11:35
裕隆嚴陳莉蓮：n7下月開放大眾預購　小股東提案「優先購買」

裕隆嚴陳莉蓮：n7下月開放大眾預購　小股東提案「優先購買」

國內汽車大廠裕隆（2201）今日舉行股東會，執行長嚴陳莉蓮致詞時表示，納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。而在臨時動議階段，也有小股東提議「股東優先」購買方案，顯見熱門程度。

2024-05-28 10:11
全球海運缺艙又缺櫃　長榮總座：運力短缺情況更嚴重

全球海運缺艙又缺櫃　長榮總座：運力短缺情況更嚴重

長榮海運（2603）今日召開股東會，總經理吳光輝表示，本來以為今年海運市場會供過於求，但目前運力短缺情況嚴重，地緣政治影響遞延，目前來看Q3前都很樂觀、Q3本就是旺季，船舶乘載率都有9成以上，運價難下來，但這個旺季會到何時也難說，目前Q4還看不出來。

2024-05-28 10:35
ETF猛攻！00939盤中收復15元發行價　00940差一步

ETF猛攻！00939盤中收復15元發行價　00940差一步

台股ETF統一台灣高息動能（00939）在3月20日掛牌後破發，隨著台股創新高漸漸收復失土，今（28）日開盤10分鐘內一度衝至15元，重回發行價；4月1日掛牌的元大台灣價值高息（00940）最高則來到9.95元，與10元發行價尚差一步之遙。

2024-05-28 09:34
黃仁勳來了「台股屢創新高」！謝金河：以前說台積電破千是開玩笑

黃仁勳來了「台股屢創新高」！謝金河：以前說台積電破千是開玩笑

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，市場引起旋風，台股指數及AI相關概念股如台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）股價也不斷推高。對此，財信傳媒董事長謝金河28日形容，幾年前說台積電有千金股的實力「以為在開玩笑」，這種財富現場愈來愈可怕，「是一個不可思議的現象！」

2024-05-28 09:28
英特爾暴跌！老謝：當年放話超車　如今市值僅台積電15%

英特爾暴跌！老謝：當年放話超車　如今市值僅台積電15%

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)來台演講前夕，公司股價不給力，今年來已慘跌36%，財信傳媒董事長謝金河（老謝）指出，全球半導體股大漲，英特爾卻獨自往下走，市值剩下超微（AMD）一半、台積電的15%，只能排在第10名，這是非常不可思議的事！

2024-05-28 10:08
權值三王接力秀！聯發科連2日刷天價最衝　鴻海飆16年新高

權值三王接力秀！聯發科連2日刷天價最衝　鴻海飆16年新高

台股今（28）日早盤續衝高，站上21900點，權值三王台積電（2330）股價平盤上下游走，鴻海（2317）開盤閃見186元續創16年新高，聯發科（2454）衝高至1315元，再創新天價。

2024-05-28 11:02

讀者迴響

熱門新聞

00940首次換股完成！長榮權重壓至6.83%　50檔成份股一次看

弟弟派瓦解20個月　張國明與鄭深池仍是星宇第三、第四大股東

4個月換7份工作！她嘆「說好不加班、同事好相處」

《富爸爸》示警！　「說債券安全是謊言、存款最有風險」

台北天空塔海外股權要賣　以提交意向書形式銷售

連住6年也沒用！糊塗爸媽忘記小孩已成年　慘噴77萬房地合一稅

整頓分行！合庫6月出手裁3家　一銀評估收南科1據點

英特爾暴跌！老謝：當年放話超車　如今市值僅台積電15%

航海王關不怕！萬海奔漲停　陽明飆逾8%

神盾家族旗下鈺寶預計第二季上市　挑戰三年登音箱龍頭

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366