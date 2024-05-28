台銀日圓現鈔0.2085！專家拋「易貶難升」關鍵　再戰4月底新低

▲日圓示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台幣強彈，台銀日圓現鈔今（28）日來到0.2085的價位，挑戰4月29日創下「0.2078」、34年新低。合庫金首席經濟學家徐千婷指出，美元太強是這波日圓走弱的關鍵，美、日利差高達5個百分點，而過去美國利率暴力走升後，日圓開是貶，在日本政府維持長期低利率的環境下，國際套利交易採「換美元、空日圓」的模式操作，也加深日圓走貶，短線易貶難升。

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▲台銀日圓現鈔賣出價5月28日多次探至0.2085。（圖／翻攝台銀公告）

匯銀主管表示，今日上午盤1美元兌換日圓在156.6至156.9左右表現，波動有限；但新台幣連日走強，今日早盤匯價升逾6分至32.125，一來一回下日圓再現甜甜價。

「今年5月可能是日圓史上貶幅最深的月份之一」行庫主管指出，4月底日圓匯價首度貶至160大關，致使台銀日圓賣出價盤中閃現0.2078，但日本政府出手干預下，4月29日台銀日圓現鈔賣出價還在0.2127表現，一度反彈。

▲台銀日圓現鈔賣出價在4月29日掛出「0.2078」為34年新低。（圖／翻攝台銀公告）

匯銀人士觀察，5月後日圓震盪加劇，光是過去一個禮拜，台銀日圓現鈔賣出價已連續4個交易日收盤未再回到0.21字頭，今日盤中多次測試0.2085的價格，挑戰前波低點企圖心很強。