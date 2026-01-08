半導體成熟製程起風了！世界先進觸漲停　聯電爆逾64萬張大量

▲世界先進。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）傳縮減成熟製程、中國晶圓代工龍頭中芯國際調高報價等利多帶動，以成熟製程為主的聯電（2303）、世界先進（5347）近二個交易日成盤面交投重心，世界先進價量齊揚，今（8日）早盤一度觸及漲停價，聯電雖開高走低收跌，但成交量爆出64.4萬張大量，創史上單日第三大量。

根據陸媒報導，中芯國際因產能供不應求，近期已調漲部分產能報價約10%；此一消息帶動市場看好聯電、世界先進等台廠成熟製程也可望受惠，價格可望調升。

另外半導體圈近日傳出，台積電擴大先進製程產能，全力投入2奈米與3奈米產線，縮減12吋的成熟製程，移轉給世界先進的新加坡廠區，受惠轉單效應，世界先進股價本周持續上攻，今日開高震盪走高，早盤一度亮燈攻上漲停價113.5元，創2024年9月中以來新高，終場以上漲5.5元或5.31%、109作收。

世界先進本周以來股價已上漲18%，值得一提是今日成交量放大至9.9萬張，創下史上單日第三大量，創逾12年來單日最大量。

至於聯電昨（7日）漲停，震撼市場，今日早盤一度攻高至58.4元，近4年高點，引發解套賣壓出籠，股價翻黑，惟成交量爆出64.4萬張，創下史上第三高大量，居台股今日成交第二大個股。

