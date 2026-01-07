定期定額台積電　「1股都沒買到」原因曝！一票秒懂笑了：+1

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「護國神山」台積電近日股價再創歷史新高，有投資新手透露，最近開始設定定期定額買台積電股票，卻發現帳戶遲遲沒有成交紀錄，詢問行員後才驚覺，原來是因為他設定1千塊，可台積電1股價格早已超過1600元，讓他當場恍然大悟又哭笑不得，自嘲「我是白癡」，貼文一出掀起大量新手共鳴。

該名網友在Threads表示，他設定定期定額1千塊買台積電股票，可是因為沒買到，就納悶詢問行員，結果讓他瞬間超尷尬，「我超笨的～我設定定期定額台積電1000塊，然後問行員為啥沒有買到。因為現在台積電一股就要1630元，我是白癡、超級白癡。」

大票驚「要改金額」：上個月買不到1500

原PO的經驗釣出一票網友「+1」，紛紛坦言自己也曾犯下一模一樣的錯誤，「我也是設定1000，扣了幾次都沒成功，過好幾個月才發現」、「還好有看到這篇，不然我只設1500」、「謝謝提醒，我剛剛立刻去改金額。」還有小資族也驚呼，「謝你的提醒，我也要趕快去改金額，上個月買才不到1500而已…我的天。」

其他人也不禁笑翻，「行員一定用姨母笑看著你」、「半股真的太可愛」、「支持奈米股交易」、「第一次定期定額不會很正常」、「再漲上去台灣可能要開放碎股交易了。」原PO則大方自嘲回應，「事實證明不是只有我這樣」、「我笨蛋但有幫助到很多人。」