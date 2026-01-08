爆量承接現形！　聯電獲三大法人聯手狂掃 7.6 萬張成買超王

▲聯電。（圖／聯電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（8）日多空激戰，晶圓代工二哥聯電（2303）成為全場資金博弈的超級紅區。儘管聯電股價終場下跌 1.3 元、跌幅 2.4%，收在 52.8 元，但全天爆出逾64萬張的驚人巨量，不但在台股上市公司成交排行第2大，更一舉衝上聯電掛牌以來史上第2大天量紀錄。盤後交易所公告三大法人聯手搶進，狂掃逾7.6萬張成買超王。

根據聯電歷史成交紀錄，今日的 64.4 萬張量能，成功擠進歷史前三。回顧聯電天量史，若加計盤後交易，第一名為2021年7月30日的 69萬零359 張，第二名則是今天的64萬6733張，2020年10月8日的64萬4955張退居第3，堪稱是時隔4年來最震撼的籌碼大換手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三大法人愈跌愈買

值得注意的是，今日聯電股價以下跌 1.3 元或跌 2.4%，每股52.8元作收，但三大法人積極進場，外資大撿5.9萬張，讓聯電成為買超第1大標的，投信與自營商各自搶進1.27萬張與5227張，三大法人合計買超張數高達7萬6936張，稱霸上市公司。

其中，外資自2025年11月26日以來，至今連續30個交易日對聯電站在買方，在這段期間狂掃73萬4416張持股，累計持股張數衝破694.47萬張，持股比重已從2025年11月25日的26.01%大幅攀升至31.28%。

而在台股重量級ETF持股聯電情形也很普遍，觀察80檔台股ETF中，有48檔持有聯電，以持有張數來看，群益台灣精選高息(00919)擁有65.9萬張最多，其他包括群益半導體收益(00927)、群益科技高息成長(00946)、元大高股息(0056)在內共18檔台股ETF都有聯電萬張以上的持有。

群益科技高息成長經理人洪祥益表示，台股在創高後呈現高檔震盪機率高，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，不過回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。