台股漲破3萬點　謝金河：2026年「兩件事不能做」

今（2026）年甫開年，在台積電（2330）領軍下，台股就突破3萬點，而國際間美國以迅雷不及掩耳速度，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，財信傳媒董事長謝金河以「2026年的兩個不能」為題，寫下所觀察到的現象。

謝金河指出，2020年以來，唱衰台積電的聲音此起彼落，有人駡台積電掏空台灣，也有人把台積電改成美積電，去年台大邱姓教授說台積電赴美投資，股價跌破500元，魏哲家要下台…等言論，結果台積電愈戰愈勇，股價到1700元，台股站上3萬點。

近幾年，經濟學人每年都用封面把台灣形容成地表上最危險的地方，然而，川普這次委內瑞拉奇襲，化解很多台灣人的疑慮，由於馬杜羅獨裁統治委內瑞拉，打擊異己，這次美國下重手整頓自己的後院，很多人叫好。

川普是非典型的政治人物，和過去的官僚主義作風完全不一樣，他嘴巴說說，經常會兌現，回顧25年元月迄今，川普一連串的動作，可能把油價打到40美元以下，才會創造較大的降息空間。

今天早上和先探投資週刊的同仁開會，黃啓乙說今年有兩樣事不能做！一個是唱衰台積電，一個是不要預測川普什麼事不敢做！聽了讓我會心一笑！

這兩天，社群媒體都拿去年台大邱姓教授說台積電赴美投資，股價跌破500元，魏哲家要下台！現在變成他在刪文。其實從2020年以來，唱衰台積電的聲音便此起彼落，有人駡台積電掏空台灣，也有人把台積電改成美積電，也有人詛咒台積電的下場就是Toshiba！但這些現象都沒有發生，且台積電愈戰愈勇。

這兩天，台積電大漲，股價到1700元，台股站上3萬大關，其實川普這次委內瑞拉奇襲也化解很多台灣人的疑慮。這些年，經濟學人每年都用封面把台灣形容成地表上最危險的地方，這也造成台灣的台積電股價和美國ADR有大約兩成的折價。很多外資賣超台積電，這也是原因之一。

這次川普活抓馬杜羅，儘管國際上很多國家批評美國違反國際法，但馬杜羅獨裁統治委內瑞拉，打擊異己，這些年有超過20%的委內瑞拉人民流亡在外，這次美國下重手整頓自己的後院，很多人叫好。

川普是非典型的政治人物，和過去的官僚主義作風完全不一樣，他嘴巴說說，經常會兌現，也許一開始漫天喊價，但都在細膩處得到答案。回顧25年元月迄今，川普收割中東國家，沙烏地阿拉伯，卡達，阿拉伯聯合大公國都收縮。接下來，以色列打擊葉門胡塞武裝組織，殲滅黎巴嫩真主黨，川普又幫忙轟炸伊朗核基地。這次公開介入宏都拉斯大選，現在活抓馬杜羅，接下來是哥倫比亞，古巴⋯⋯



這些動作都在斷中國一帶一路的後路。接下來很可能是俄烏戰爭的落幕，川普可能把油價打到40美元以下，油大跌，川普才會有較大的降息空間。這讓我想起天才的李鎭宇說：和流氓講道理，他跟你耍流氓，跟流氓耍流氓，他跟你講道理！他是少數讀懂川普的人！