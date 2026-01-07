單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

▲金管會主委彭金隆證實南山人壽在哥倫比亞曝險金額超過629億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普發動美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），市場揣測美國「下一個」中南美洲出兵對象是哥倫比亞，立委郭國文爆出有保險公司在哥國曝險金額高達629.12億元，佔國內金融機構在當地總曝險額45.42%，金管會主委彭金隆今（7）日在立法院財委會證實，該公司就是南山人壽。

在委內瑞拉曝險部分，國內銀行業者總曝險額度145.07億元，單一業者最大曝險金額135.51億元，保險業為零。

彭金隆在立法院財委會「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告時解釋，金管會第一時間已進行了解，業者在委內瑞拉主要投資國際開發銀行債券，等級為AA。

郭國文指出，台灣的保險業對哥倫比亞曝險總額1385.08億元，但有單一業者最大曝險金額高達629.12億元，不過富邦金（2881）、國泰金（2882）與中信金（2891）等業者依金控法規定揭露金額各為187億、184億與163億元，都不是最大，追問對哥倫比亞曝險金額高達629.12億元的保險公司是否就是南山人壽，彭金隆點頭，當場證實。

郭國文質疑，三大金融業在海外只有金控揭露，是不是該比照金控法充份揭露？彭金隆認為可以來檢討，彭強調，金融業者海外投資必須符合法規規定，包括配比及符合一定條件等，但對於投資當時及現在的狀況差異，該認列的預期損失就認列。