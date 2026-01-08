ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體飆漲「1盒DDR5可買1間房」！傳Google採購主管搶不到遭解雇

AI崛起，連帶記憶體價格自2025年下半起一路水漲船高到今年。（本刊資料照）

▲記憶體價格飆漲，賣家嘆「一天一個價」。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

AI崛起，連帶記憶體價格自2025年下半起一路水漲船高，甚至供不應求，也逐漸引發囤貨與投機現象。據了解，今年（2026）全球DRAM市場行情持續暴漲，如今中國市場更傳出「1盒記憶體價格堪比上海1套房」，甚至也傳出矽谷科技大廠採購主管人人自危，掀起大票網友討論。

據陸媒《界面新聞》7日報導，海力士與三星的256G DDR5 伺服器記憶體一根超過4萬元人民幣（約新台幣18萬元），甚至有的高達近5萬（約新台幣22.5萬元），若依1盒100根計算，其價格將近500萬元（約新台幣2255萬元），其哄抬價格引發業界人士形容，「1盒記憶體價值已超過上海不少房產」。

全球記憶體半導體出現嚴重供不應求價格翻漲？

事實上，全球AI算力需求激增的影響下，全球記憶體半導體出現嚴重供不應求，讓記憶體晶片價格一路飆漲。據PCPartPicker數據顯示，今年以來DDR4與DDR5已漲價2-3倍。

另外據TrendForce集邦咨諮詢發布的記憶體現貨價格趨勢報告指出，自2025年9月初以來，DDR5內存2Gbx8 顆粒現貨價格大漲307%，而DDR4 1Gbx8 也有158%的漲幅，至於DDR4 1Gbx8 3200MT/s 在11月12日至11月18日價格則漲幅達4.75%。

分析師：演變成一場科技大廠間的生存戰爭

據報導，有分析師指出，記憶體供應短缺正演變成一場科技大廠間的生存戰爭。美國科技業如今甚至也傳出，矽谷科技大廠採購主管人人自危，不僅迫使微軟（Microsoft）、Google 及 Meta等科技霸權將採購團隊長駐韓國，也引發了企業內部的管理動盪與高層人事洗牌，就有傳言去年底Google一名負責HBM採購的高階主管，因未搶到足夠記憶體產品庫存遭到解雇。


關鍵字： 記憶體鏡週刊

