台亞股東會改選新任董座李國光　8吋GaN事業由冠亞承接

▲台亞新任董座李國光（中）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台亞半導體（2340）今（28）日召開股東常會，本次會議中除了通過8吋GaN產品分割案及對各子公司的釋股案外，另進行董事改選，會後董事會一致通過由李國光出任董事長，蔡育軒接任總經理一職，現任董事長王虹東屆齡退休，總經理衣冠君調任子公司冠亞半導體擔任總經理，負責開展台亞集團未來8吋GaN產品相關業務。

台亞新任總經理蔡育軒表示，經營團隊於過去兩年穩健有效地貫徹執行董事會所建構台亞集團的願景，台亞已逐漸落實成爲集團控股公司，亞家軍儼然成型。首先打頭陣的，將是前年由台亞分割出去的星亞（7753），即將在6月下旬掛牌興櫃。隨後集團其他重要成員，包括和亞、積亞、冠亞也將接續朝IPO目標大步邁進，台亞集團的規模與壯大指日可待。

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因應台亞之於集團未來戰略的定位，除了持續深耕穿戴市場、強化感測元件市佔率並持續積極跨入健康監測領域外，蔡育軒認為，今年下半年台亞首要任務為第三代半導體元件的出貨。歷經一年多的研發、試產，在台亞生產的6吋GaN功率產品即將於今年第二季開始小量出貨送交客戶，配合最小金額的資本投入，產能將逐步拉升，加上積亞6吋SiC功率產品的產出規劃，目標為年底前第三代半導體功率元件至少達到集團營收佔比5%以上。除了將先前研發成果有效轉化爲對台亞營收的實質挹注及毛利的整體提升外，做爲前哨產品，在未來冠亞8吋GaN產能就緒前，更具積極搶佔市場並開拓客戶的指標意義。

此外，台亞也必將持續過去與子公司的深度合作，從人才的互通到資源共享，從產能支援到系統整合，使台亞現有資源得以在集團内部統籌運用，大幅縮減子公司籌建時程與成本，更充分發揮集團協同合作最大的實質經濟效益。

蔡育軒之前為台亞智能製造中心資深副總經理，今日由董事會任命為台亞總經理，基於對台亞的經營理念、未來策略和具體營運的實務經驗，認為台亞除了繼續堅守集團政策方向，穩健擴大各項業務規模與營業利潤外，同時仍要持續強化公司整體競爭力，始於人才培育，强化專業能力，重視人才留任，期許打造一個真正「努力學習、勤於思考、用心工作」的企業文化，進一步落實鞏固「創造世界第一的商品」的終極目標。

台亞表示，這幾年來的轉型，雖偶有短暫陣痛，但堅信「台亞正在正確的方向上前進」。今年董事改選，新任董事長李國光及高階人事新布局，將引領台亞集團開啓新的篇章、邁向新的紀元，冀望不久的未來將會看到華麗轉身後嶄新面貌的台亞集團。