海運市場下半年有2大重點　長榮總座：Q3不悲觀、Q4很難說

▲長榮海運。（圖／長榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

全球海運市場運力短缺，長榮海運（2603）總座吳光輝指出，紅海危機帶來的效益遞延到Q3，巴拿馬運河的水量增加，加上Q3是傳統旺季，因此目前看起來整體Q3不會太悲觀，但不確定這些短期因素可以到何時，因此Q4還不敢說好或不好；此外，下半年度還有美東工會談判及美國總統大選2大重點，另除了供需外，還有環保問題也是船運產業最重要的因素。

吳光輝表示，目前看起來紅海地緣政治問題，在Q3應該比較難去處理，這個問題還存在，影響到供需關係；巴拿馬運河目前看起來水量會增加，但到底增加多少老天才知道，但預計可能通過的船數會增加，但若要全部載重回到以前，目前還看不出來有這個情況。

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吳光輝指出，Q3的情況就需求面來講，歐洲的需求真的有增加，從中國重櫃出口的情況也有增加，美國進口有增加，歐洲的部分有增加但量不顯著。歐洲的旺季通常是6-9月，今年為什麼5月份開始，主要是歐洲看到物流鏈又回到疫情期間，所以布局、出貨的時間往前提早2-3個禮拜，因此今年歐洲旺季往前提、5月份價格起來。

吳光輝說，在美國需求市場，就中高端零售商來看，今年整個需求有顯著增加，但船公司很多是在基本面、食衣住行目前還看不太出來，但是它的量隨著食衣住行每年增長率成長，美國的需求有在增加；目前物流鏈的情況可能在Q3之前不會緩解，Q3你說樂觀是什麼意思，如果跟去年1000點的SCFI指數比，今年是樂觀；不過現在看起來Q3是傳統旺季，再加上物流業地緣政治各方面的問題，所以Q3應該不會太悲觀，但Q4應該沒有船公司現在敢出來講說好或不好，因為現在還是定義說地緣政治跟氣候的問題，都是短期因素、多短現在沒人知道。

吳光輝也提到，在供需的結構下，下半年度有2個重點，第1個重點就是9／30美國東岸的工會談判，事實上去年西岸工會談判時工會開口很大，薪資調整不是只有今年、而是未來幾年都調整很高，會造成東岸工會有過大的期望；第2個美國是今年選舉，拜登政府是民主黨，基本上比較熟人傾向，對於工會談判的複雜性，目前來預測大概有一些難度。

另外，吳光輝指出，環保問題是船運產業最重要的因素，除了供需之外，今年有個法規是CII船舶效益指標，全球針對排碳的船舶效率指標有規定，把船舶效益指標分成「A、B、C、D、E」5個等級，長榮今年至少要達到C級不被處罰的標準；上半年度已經被用完，下半年度要加速的空間難度比較大，在這種情況之下，如果Q4不好那船舶就結束了，就把你上半年度的扣打用掉；如果市場比預期得好，你也沒有彈性能夠把船舶速度加快，這是制約下半年度供給的重要參考因素。