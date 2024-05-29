遭00940剔除！佳世達陳其宏：成績回到該有表現　ETF會再找回來

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／桃園報導

「月月配巨嬰ETF」元大臺灣價值高息ETF（00940）日前調整成分股，其中，佳世達（2352）被剔除，被市場視為賣壓導致股價不見起色。對此，佳世達董事長陳其宏29日表示，ETF選股是很合理的事，「我們只要把公司本業做好，自己成績回到該有的表現，相信ETF會把我們再找回來。」

00940自5月17日起換股，佳世達從那天起連續8日賣超。觀察佳世達5月29日股價，收盤價為40.8元，上漲0.55元，漲幅1.37%。市場認為，佳世達受賣壓影響，股價難以上漲。

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對此，佳世達財務長洪秋金表示，佳世達沒有評估過ETF的影響，實際上，ETF組成有不同目的，像是這一兩年來，佳世達常受惠於高股息ETF，突然增持很多而在股價上反應，但ETF也有定期調整的機制，會加入、也會刪除，因此，對佳世達而言，把公司本業做好，讓股東認同，才是最重要的事。

陳其宏也表示，股價起起落落，有很多組成的原因，「基本面做好才是最關鍵」，那當然每一個公司在不同產業、不同時間點，都會有不同的施力點，ETF選股也難免會調整，這些都是合理的現象。

「只要我們自己成績回到該有的表現，相信ETF會把我們再找回來。」陳其宏指出，不只是ETF，另外像是三大法人、外資都是如此，從經營者角度來看根本不需過度解讀，反而是把基本面做好，及早領先同業，最為重要。

以AI熱潮為例，陳其宏說，佳世達不是沒有布局，但外面可能不見得完全知情，而大艦隊旗下如其陽（3564）著墨較多、股價有反應，就相對不會反應在佳世達本身，「這也是為什麼我們要透過COMPUTEX，讓大家了解我們在AI領域也沒有缺席，不論是在企業經營或未來應用面，逐步看見AI帶來的效益。」