AI機器人3檔被關！羅昇連飆6根跳階梯　追隨所羅門、昆盈受處置

▲證券交易所公布19檔注意股，其中，AI機器人股「羅昇」被列入其中。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

證交所29日公布19檔注意股，其中，AI機器人股「羅昇」（8374）連飆6次、K線圖猶如「跳階梯」，漲幅達59.47%，被列入注意股；此外，羅昇連續3個營業日達注意交易資訊標準，即日起列為處置股，「關緊閉」分盤交易直至6月13日為止。

根據證交所公告，羅昇最近6個營業日累積收盤價漲幅達59.47%，且5月29日成交量為最近60個營業日日平均成交量的17.21倍，元大證券商賣出比率為41.85%，被列入注意股。

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另外像是今年重返千金股的「亞德客-KY」（1590），因6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達105元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者，也被列入注意股。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：亞翔凱基39購09（084390）、昆盈（2365）、瑞軒（2489）、榮運（2607）、中櫃（2613）、益登（3048）、弘憶股（3312）、泰碩（3338）、穎漢（4562）、時碩工業（4566）、凌通（4952）、迎廣（6117）、台郡（6269）、芯鼎（6695）、高力（8996）、越南控-DR（9110）、巨騰-DR（9136）。

另觀察處置證券資訊，除了羅昇被「關緊閉」，目前列入在內的還包括：所羅門（2359）、藍天（2362）、昆盈（2365）、佳能（2374）、正崴（2392）、陽明（2609）、萬海（2615）、光聖（6442）、藥華藥（6446）、永道-KY（6863）、雷虎（8033）、美德醫療-DR（9103）、巨騰-DR（9136）。由此可見，光是「機器人股」就有3檔被處置。