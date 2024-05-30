航空旅遊業憂兩岸迴旋空間變小　僵局長期難解演成窮台事實

▲國人赴大陸旅遊禁團令不解除，兩岸僵局也難以改善。（圖／五福旅遊提供）

記者張佩芬／台北報導

大陸國台辦昨(29)日第三度對新任總統賴清德就職演說提出批判，還表示絕不容忍，絕不姑息、必須懲戒，使得陸委會等原考慮鬆綁的國人赴大陸禁團令頓時出現政策大轉彎，決定繼續禁團，對此航空旅遊業高階對於情勢發展表示悲觀，擔心兩岸僵局長期難解，大陸方面透過「窮台」策略讓台灣經濟陷入困境。

一家旅行社負責人指出，目前的情勢實在沒有樂觀的條件，大陸的底線很清楚畫在那，執政黨對內不妥協，號召青鳥行動與在野黨對抗，對大陸挑動其敏感神經，引來大陸強烈批判與軍演，內外都不安定，接下來就怕兩岸僵局持續數年，陸方透過取消ECFA與停止採購台灣農產品等方式進行「窮台」策略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾經派駐中國大陸多年的航空公司高階則指出，現在兩岸間迴旋的空間變得很小，我方只是賭贏一口氣，代價卻是很大的，海峽中線已經沒了，大陸很可能再減我邦交國，軍演改成有實彈射擊，還畫禁航區，並撤掉ECFA。我方聰明的作法應該是逐步放鬆禁團令，透過民間交流拉高兩岸斡旋空間。

一家船公司負責人則指出，禁團令不解除傷害的不光是旅遊業，兩岸關係惡化，台灣經濟一定受影響，而他最擔心的是現在國會的對立問題，耗個幾年會「內傷」嚴重，都不必等對岸採取什麼行動。

不過旅行業相關公會領導則指出，台灣九成旅行社都有做大陸旅遊，現在旅遊業沒有悲觀的時間，而是要盡全力扭轉情勢，這次台北國際觀光博覽會大陸有浙江、廈門、北京、四川、雲南，張家界、內蒙古等40多位旅行社代表會來台參展，只要政府提出鬆綁措施，多釋一點善意，事情還是有轉圜空間。