AI生態園區選址不只南北　國發會主委劉鏡清允諾將台中納入規劃

▲國發會主委劉鏡清允諾AI生態園區將台中納入規劃。（圖／記者陳弘修翻攝）



記者陳弘修／台北報導

國發會主委劉鏡清30日到立法院經濟委員會報告並備詢，對於國發會籌劃在南部與北部設置AI（人工智慧artificial intelligence）園區，國民黨立委楊瓊瓔表示，台中招商引資是全台第一，她要求國發會也要將台中納入規劃。對此，劉鏡清也當場允諾表示「這是一定會的」，他同時也透露未來發展零碳電的氫能發電，第一個實驗點就會在台中。

楊瓊瓔表示，國發會籌設AI生態園區，鎖定國際AI獨角獸、新創公司招商，稱要打造軟硬體一條龍產業鏈，預估數位經濟產值在2年內破新台幣1兆元，而台中人才豐沛，交通人文生活都是一等城市，且現也積極推動高科技科園區建置，應做為政府打造AI最重要的基地之一。

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另外，楊瓊瓔也指出，在能源發展上，台電曾說要在台中增加火力發電機組，她要為民請託，決不能再增加，台中火力發電廠曾是全世界排碳量最高的發電廠，台中人過去飽受空污、「用肺發電」之苦，所以已經很苦了，不能再增加火力發電機組。

對於楊瓊瓔要求將台中納入AI園區規劃，劉鏡清在答詢時表示，一定會將台中納入。有關零碳電的藍綠氫能部分，劉鏡清指出，未來會做一個零碳電的藍綠氫能（將天然氣裂解為固態碳及氫氣，再燃燒氫氣發電技術）發電實驗點，台中將是第一個實驗點。

對此，楊瓊瓔也強調，她十分關注環境及能源政策，樂見台中能有加速淨零碳排的能源技術發展，但除氫能之外，國際間也大力推進自然碳匯(藍碳、綠碳、黃碳) 的發展，國發會應就自然碳匯發展緩慢一事做檢討。